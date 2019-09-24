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أستاذ تمويل أمريكي: مصر تسير على الطريق الصحيح من الناحية الاقتصادية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:19 ص
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أستاذ تمويل أمريكي: مصر تسير على الطريق الصحيح من الناحية الاقتصادية
روبرت مايكل
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نعيم يوسف
 
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قال روبرت مايكل أستاذ القانون والتمويل في جامعة سانت جونز الأمريكية، إن مصر مرت بثلاث أو أربعة سنوات من عدم الاستقرار، والمعروف أن مجتمع رجال الأعمال يأخذ وقتا ليشعر بالارتياح ولكن هذا هو الحال في كل دول العالم، ولمصر تسير على الطريق الصحيح من الناحية الاقتصادية.

وأضاف "روبرت"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن عودة الشركات الكبرى مثل "بورش" إلى السوق المصرية أمر يشجع رؤوس الأموال على الاستثمار في مصر، ولكن مجتمع رجال الأعمال الأمريكي مختلف عن مجتمع رجال الأعمال الألمان، لكن وجود الشركات الكبيرة يعتبر علامة لأن مصر جاهزة للتعامل معها. 

وتابع أستاذ القانون والتمويل، أن مسألة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تؤثر في اقتصاديات دول الشرق الأوسط ولكن كل دولة على حدة، وليس بنفس الدرجة.

وشدد على أن مصر بعيدة تماما عن التأثر بهذه المسألة مثل الإمارات والسعودية مثلا، لأن مصر لديها حاجز جغرافي ولكنها قريبة في الصراع في اليمن، وليبيا، مشيرا إلى أن هناك مناطق قليلة آمنة في المنطقة، ولكن مصر كانت من الدول القادرة والقوية خلال السنوات الماضية، وأي دولة قد يكون لديها مشاكل على الحدود، ولابد أن تروج لنفسها على أنها مصر وليس كدولة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن موقع مصر جيد جدا، وتتمتع بحالة قد تجعلها تتجنب التأثيرات الخارجية.
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