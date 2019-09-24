أستاذ تمويل أمريكي: مصر تسير على الطريق الصحيح من الناحية الاقتصادية
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:19 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال روبرت مايكل أستاذ القانون والتمويل في جامعة سانت جونز الأمريكية، إن مصر مرت بثلاث أو أربعة سنوات من عدم الاستقرار، والمعروف أن مجتمع رجال الأعمال يأخذ وقتا ليشعر بالارتياح ولكن هذا هو الحال في كل دول العالم، ولمصر تسير على الطريق الصحيح من الناحية الاقتصادية.
وأضاف "روبرت"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن عودة الشركات الكبرى مثل "بورش" إلى السوق المصرية أمر يشجع رؤوس الأموال على الاستثمار في مصر، ولكن مجتمع رجال الأعمال الأمريكي مختلف عن مجتمع رجال الأعمال الألمان، لكن وجود الشركات الكبيرة يعتبر علامة لأن مصر جاهزة للتعامل معها.
وتابع أستاذ القانون والتمويل، أن مسألة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تؤثر في اقتصاديات دول الشرق الأوسط ولكن كل دولة على حدة، وليس بنفس الدرجة.
وشدد على أن مصر بعيدة تماما عن التأثر بهذه المسألة مثل الإمارات والسعودية مثلا، لأن مصر لديها حاجز جغرافي ولكنها قريبة في الصراع في اليمن، وليبيا، مشيرا إلى أن هناك مناطق قليلة آمنة في المنطقة، ولكن مصر كانت من الدول القادرة والقوية خلال السنوات الماضية، وأي دولة قد يكون لديها مشاكل على الحدود، ولابد أن تروج لنفسها على أنها مصر وليس كدولة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن موقع مصر جيد جدا، وتتمتع بحالة قد تجعلها تتجنب التأثيرات الخارجية.
وأضاف "روبرت"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن عودة الشركات الكبرى مثل "بورش" إلى السوق المصرية أمر يشجع رؤوس الأموال على الاستثمار في مصر، ولكن مجتمع رجال الأعمال الأمريكي مختلف عن مجتمع رجال الأعمال الألمان، لكن وجود الشركات الكبيرة يعتبر علامة لأن مصر جاهزة للتعامل معها.
وتابع أستاذ القانون والتمويل، أن مسألة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تؤثر في اقتصاديات دول الشرق الأوسط ولكن كل دولة على حدة، وليس بنفس الدرجة.
وشدد على أن مصر بعيدة تماما عن التأثر بهذه المسألة مثل الإمارات والسعودية مثلا، لأن مصر لديها حاجز جغرافي ولكنها قريبة في الصراع في اليمن، وليبيا، مشيرا إلى أن هناك مناطق قليلة آمنة في المنطقة، ولكن مصر كانت من الدول القادرة والقوية خلال السنوات الماضية، وأي دولة قد يكون لديها مشاكل على الحدود، ولابد أن تروج لنفسها على أنها مصر وليس كدولة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن موقع مصر جيد جدا، وتتمتع بحالة قد تجعلها تتجنب التأثيرات الخارجية.
Advertisements
- "غرفة التجارة العربية الألمانية" : مصر تسير على الطريق الصحيح
- صندوق النقد: مصر تسير على الطريق الصحيح
- محللون عن قانون المرور الجديد: خطوة على الطريق الصحيح
- منى زوبع تدعو كبرى الشركات المكسيكية لمضاعفة استثماراتها بمصر
- مصر توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لمساعدة الشركات الناشئة وترسيخ ريادة الأعمال في أفريقيا
- أستاذة علوم سياسية: إشادة صندوق النقد ببرنامج الإصلاح يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
- سفير مصر الأسبق بواشنطن: العلاقة بين الرئيس السيسي وترامب وثيقة
- خبير اقتصادي: رغم المشاكل مصر تسير على الطريق الصحيح
المزيد عن: مصر روبرت مايكل الاقتصاد المصري أخبارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر