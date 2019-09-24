خبير: مصر دولة لها تجربة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب



وأضاف "جمعة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن التنظيمات الإرهابية توسعت أيضا في استخدام الأسلحة والتطبيقات الذكية.



وتابع الخبير بمركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مصر لديها تجربة هامة ويجب نقل هذه التجربة إلى العالم.



الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس حاليا وفد مصر المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها الـ74.



كما يشارك الرئيس المصري في قمم الصحة والمناخ المنعقدة على هامش أعمال الجمعية، ويعرض رؤية مصر في هذه القضايا، ودورها فيها كرئيس للاتحاد الأفريقي.



والتقى السيسي، الاثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد الرئيس المصري على أن الاجتماعات المتتالية بين الجانبين تعكس مدى التنسيق بينهما.



وشدد السيسي خلال المؤتمر الصحفي على أن الإسلام السياسي لن يحكم مصر أبدا، لأن المصريين رفضوه بعد سنة واحدة من وصوله إلى الحكم –في إشارة إلى ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين-.





من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره المصري، مؤكدا أنه زعيم حقيقي.

قال الدكتور محمد جمعة، الخبير بمركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية إن مصر دولة لها تجربة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، وهناك تحول واضح للتنظيمات الإرهابية في الدول الأفريقية في الفترة الأخيرة، كما توسعت أفقيا وضرب الإرهاب أكثر من 70 دولة في العالم كله.