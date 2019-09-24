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بعد خيانته لها.. نجمة شهيرة تعود لحبيبها

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:31 ص
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بعد خيانته لها.. نجمة شهيرة تعود لحبيبها
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رصدت عدسات صحيفة الديلي ميل البريطانية، نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كورتني كاردشيان وحبيبها العارض الجزائري يونس متشابكي الأيدي ويتنزهان في إحدى شوارع لوس أنجلوس.

ويأتي ذلك بعد انفصال شقيقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، عن حبيبها بينجما، البالغ من العمر 26 عامًا، في شهر أغسطس من العام الماضي.

وجاء ذلك بعد خيانته لكورتني، ورصد العدسات له برفقة شابة أخرى في أكثر من مناسبة، الأمر الذي أغضبها وسرعان ما قطعت علاقتها به، إلا أنه وعلى ما يبدو أن المياه عادت إلى مجاريها.

كيم كارداشيان

وقعت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، في موقف محرج خلال حفل توزيع جوائز إيمي.


وانفجر الجمهور الحاضر للحفل بالضحك، بعدما قالت كيم كارداشيان خلال تقديمها لإحدى الجوائز على المسرح: عائلة كارداشيان تشاهد عن كثب أهمية برامج التلفزيون التي يقدمها أشخاص حقيقين".


واستمر ضحك الجمهور، بعدما أكملت أختها الصغرى كيندل جينر، كلمتها قائلة: "لرواية وسرد قصصهم الحقيقة غير المُعّد لها مسبقا".


وتسبب ضحك جمهور الحفل في إحراج كيم كارداشيان وأختها على المسرح، رغم أن حديثهما لم يشمل ما يستدعي ذلك.


صورة صادمة

ومؤخرًا نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة صادمة لها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، كشفت من خلالها كيف تفاقمت إصابتها بالصدفية، ومدى انتشار هذا المرض بشكل غير مسبوق بأنحاء وجهها.


ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي نشرتها كيم، واعتبرتها نوع من المصارحة فيما بينها وبين متابعيها على حساباتها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وكسر لنمطية اللقطات المثالية التي تنشرها لنفسها دائما.

مرض الصدفية 

وأوضحت الصحيفة أن كيم تعرض للإصابة بمرض الصدفية للمرة الاولى وهي في مرحلة العشرينيات، وبعد أن شفيت منها عادت لها من جديد وهي في مرحلة الثلاثينيات.

وعلى مدار 20 عام تقريبا، حاولت كيم علاج هذا المرض بوجهها بالمستحضرات الطبيعية، غير أن هذه الطريقة لم تجدي نفعا.

ونقلت الصحيفة عن كيم، أنها حاليا تواجه هذا المرض بنظام غذائي قائم على الخضروات فقط، مع شربها لبعض أعشاب البحر المغلية للحد من انتشاره.

إطلالة زرقاء غريبة

وكشفت كيم عن حقيقة مرضها في ظل استعداداتها لحفل MET GALA السنوي، حيث سبق وأن فاجأت نجمة تليفزيون الواقع حلقات برنامجها الواقعي الشهير Keeping Up With The Kardashians، بظهورها في أحدث حلقات البرنامج بإطلالة زرقاء غريبة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من الحلقة، ظهرت بها كيم مرتدية لهذه الإطلالة، التي أوضحت أنها تستعد من خلالها لحضور حفل الموضة الشهير Met Gala.

كما ذكرت الصحيفة أن ظهور كيم كارداشيان بهذه الإطلالة تسبب في تعرضها لموجة من السخرية من جانب متابعي الحلقة على شبكة تليفزيون E، ومتابعي كيم كارداشيان على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت ديلي ميل أنه من مجريات الحلقة التي ظهرت بها كيم كارداشيان بهذه الإطلالة الغريبة، تعرضت كيم للسخرية من شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان حيث وصفتها بأنها تشبه نيكي ميناج في زي الهالوين الأزرق الغريب.

كما ذكرت كيم في حوارها بالحلقة، أنها كانت تخطط لارتداء هذا الزي في عيد ميلاد شقيقتها كورتني كارداشيانن الأربعون.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذا الزي الغريب كان من تصميمات مصمم الأزياء الشهير Thierry Mugler، الذي سبق له تصميمات عدد من الإطلالات لكيم في الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت نفسه الذي احتفلت به عائلة كارداشيان بظهور كايلي جينر، أصغر الشقيقات بالعائلة، على غلاف مجلة "بلاي بوي" للمرة الأولى، لتكون ثاني فتاة من أسرة كارداشيان تظهر على غلاف هذه المجلة بعد شقيقتها كيم كارداشيان.



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