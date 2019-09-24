القبض على جندي أمريكي حاول اغتيال مرشح رئاسي
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:26 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
اعتقلت السلطات الأمريكية، جنديا أمريكيا ناقش خططا لمهاجمة شبكة إخبارية أمريكية كبرى، كما حاول اغتيال أحد المرشحين إلى الرئاسة الأمريكية والذي سعى خلال عمله بالكونجرس لحظر بيع الأسلحة على الأراضي الأمريكية، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن الجندي جاريت وليام سميث، والذي يتواجد ضمن فرقة المشاة الأولى في فورت رايلي بولاية "كان"، أعرب عن رغبته في السفر إلى أوكرانيا للقتال مع مجموعة شبه عسكرية يمينية متطرفة.
وقالت السلطات إنه تم القبض على سميث "24 عاما" خلال عطلة نهاية الأسبوع ووجهت إليه تهمة في المحكمة الفيدرالية في توبيكا بولاية "كان".
ويواجه تهمة واحدة تتعلق بتوزيع معلومات تتعلق بالمتفجرات وأسلحة الدمار الشامل، وفقا لمكتب المدعي العام للولايات المتحدة في كنساس.
وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي، إن الجيش على علم بـ الادعاءات الموجهة ضد الجندي سميث وتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، متابعا: "هذه الادعاءات تنتهك قيم جيشنا ولذا فإننا نأخذها على محمل الجد".
Advertisements
- صحيفة بريطانية: روسيا حاولت استخدام مستشارين ترامب للتأثير على الحملة الانتخابية
- أمريكا تحقق فى انفجار بمسجد "مينيسوتا"
- احتجاجات فى ولاية سانت لويس بعد تبرئة شرطى أمريكي من قتل شاب أسود
- اعتقال 13 متظاهرًا خلال احتجاجات على تبرئة شرطي أمريكي من قتل شاب أسود
- ولاية ألاباما الأمريكية تعدم مدانا عمره 83 عاما
- ضبط ملاح بالبحرية الأمريكية متهم بإرسال مظاريف بها مادة سامة للبنتاجون
- قصة الجندي الأمريكي الذي جنده داعش في صفوفه
المزيد عن: محاولة اغتيال مرشح رئاسي امريكا القبض على جندي اخبار العالمتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر