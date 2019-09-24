القبض على جندي أمريكي حاول اغتيال مرشح رئاسي

اعتقلت السلطات الأمريكية، جنديا أمريكيا ناقش خططا لمهاجمة شبكة إخبارية أمريكية كبرى، كما حاول اغتيال أحد المرشحين إلى الرئاسة الأمريكية والذي سعى خلال عمله بالكونجرس لحظر بيع الأسلحة على الأراضي الأمريكية، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.





وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن الجندي جاريت وليام سميث، والذي يتواجد ضمن فرقة المشاة الأولى في فورت رايلي بولاية "كان"، أعرب عن رغبته في السفر إلى أوكرانيا للقتال مع مجموعة شبه عسكرية يمينية متطرفة.





وقالت السلطات إنه تم القبض على سميث "24 عاما" خلال عطلة نهاية الأسبوع ووجهت إليه تهمة في المحكمة الفيدرالية في توبيكا بولاية "كان".





ويواجه تهمة واحدة تتعلق بتوزيع معلومات تتعلق بالمتفجرات وأسلحة الدمار الشامل، وفقا لمكتب المدعي العام للولايات المتحدة في كنساس.



