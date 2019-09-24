رئيس الزمالك: "السكاكين كانت هتظهر لو إتعدلنا مع الإتحاد"

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن صعوبة مواجهة فريق كرة القدم الأول، أمام نظيره الاتحاد السكندري في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وحقق الزمالك فوزًا على نظيره الإتحاد السكندري في مباراة الجولة الأولى من البطولة المحلية مساء الأثنين، بهدف دون رد.





وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية عبر برنامح "الزمالك اليوم" بفضائية "الحدث اليوم": "مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري كانت صعبة جدًا، فريق قوي".





وأوضح رئيس القلعة البيضاء : "خرجنا من هزيمتين لم نستحقهما أمام الأهلي وبطل السنغال".





وأضاف رئيس الزمالك : "قادرون على تحقيق الفوز على فريق السنغال في القاهرة بأكثر من هدف".





واستطرد : "إذا كنا تعادلنا أمام الإتحاد السكندري، لنال المدير الفني ميتشو هجومًا كثيرًا – كانت السكاكين ظهرت-".





واستكمل: "كان لدينا غيابات في العمود الفقري للفريق طارق حامد ومحمد عبد السلام، هل يوجد فريق في العالم يلعب بدون لاعب خط وسط".





وأكد خلال تصريحاتة : "هنأت فريق الاتحاد السكندري عقب المباراة في غرفة خلع الملابس، ثم التقيت بلاعبي الزمالك وقولت لهم أنهم خرجوا من عنق الزجاجة".





وأردف: "أقول لطارق حامد أنت من أحسن اللاعبين في مصر أصبحت تحصل على أنذارت كثيرة ومجانية، انصحك بالهدوء".





وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن مباراة الزمالك المقبلة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، قائلًا: "لدينا أزمة في المباراة المقبلة، الأمن منحنا خيارين، اللعب في بتروسبورت بدون جمهور، أو في برج العرب بجمهور".





وأكمل رئيس الزمالك: "سنحاول خلال الساعات المقبلة مع الجهات الأمنية من أجل اقامة المباراة ملعب بتروسبوت، بحضور 5 آلاف متفرج وسننتظر القرار النهائي".





وواصل: "لدينا مباراة في الدوري مع مصر المقاصة على استاد السلام بعد المباراة بثلاثة أيام، نريد نقل مباراة مصر المقاصة لبرج العرب لكي لا يحدث ارهاق للاعبي الزمالك".





واختتم: "علمت من وزير الشباب والرياضة أنه من بداية من يوم 7 أكتوبر المقبل استاد القاهرة سيكون جاهزًا لاستقبال مباريات الأهلي والزمالك".