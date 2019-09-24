الصحفي المصري المشارك في تصويت The Best يكشف لـ"الفجر الرياضي" سبب تفضيله ماني على صلاح

برر الصحفي "هانى دانيال" الذى كان من حقه التصويت في جائزة أفضل لاعب فى العالم والذى كان مرشح لها النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عدم إختياره لصلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم.





فأختار الصحفي المصري محمد صلاح في المركز الثالث وليس في المركز الأول، فأعطى الصحفي المصري ويدعي هانى دانيال صوته للسنغالى ساديو مانى فى المركز الأول ثم حل ثانياً كريستيانو رونالدو ثم محمد صلاح، وأثر ذلك على ترتيب صلاح والنقاط بعد أن كانت الفروقات ليست بالكبيرة بينه وبين الثلاثي الأوائل





ولذلك حرص "الفجر الرياضي" على الحديث معه لمعرفة ما أسباب إختياره وقال :" قرأت بالفعل هجوم حاد عليا بسبب عدم إختياري لمحمد صلاح فى المركز الأول ولكنى إخترت محمد صلاح فى المركز الثالث ووضعته فى الترتيب ولكنى أود أن أقول انى حتى إذا قمت بإضافة صلاح فى المركز الأول كان الأمر أيضاً لن يفرق معه فى الترتيب، فكان المفترض أن يتم توجيه السؤال إلي اتحاد الكرة لماذا لم يشارك مدرب المنتخب وقائد الفريق فى التصويت على الجائزة ".





وتابع :" المزاج العام هذا العام ليس مع صلاح وذلك شاهدناه بعد إختيارات اللجنة الفنية للفيفا والتى اختارت أفضل 11 لاعب في العالم ولم يكن متواجد محمد صلاح بينهم، فانا العام الماضي وضعت محمد صلاح فى المركز الأول وشارك وقتها فى التصويت مدرب مصر السابق هيكتور كوبر وقائد المنتخب وقتها عصام الحضري ".





وأضاف :" هناك مسؤولية يتحملها اتحاد الكرة ف أين مدرب المنتخب والقائد من التصويت حتى إذا لم يكن هناك مدير فنى كان من الممكن المدرب العام أو المساعد، فالمسؤولية ليست وحدها على الصحفي ".





وبسؤاله لماذا أنت من تمثل الصحفيين المصريين، قال :" أنا مراسل لجريدة البوابة فى برلين ودائماً ما أحضر البطولات العالمية وحفل الفيفا وأقوم بالتصويت كممثل عن مصر منذ عام 2016 وكان قبل ذلك تقوم أستاذة إيناس مظهر بالتصويت ولكن بعد فصل جائزة الفيفا عن الفرانس فوتبول تم إختياري من الفيفا للتصويت ولا أعلم معايير الإختيار ولكنى أري أن الفيفا تري أن الذى يتواجد فى المحافل الدولية يستحق أن ينال ذلك الشرف، وانا قلت من قبل إنى سأترك الإختيار لمصري أخري بعد أن قمت بالتصويت خلال الثلاث سنوات الماضية ".



