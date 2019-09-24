رئيس شركة أمريكية: "السيسي" مثال حي للإرادة.. وأصبح نموذجا يحتذى به في العالم
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:42 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
أعرب المدراء التنفيذيون لكبرى الشركات الأمريكية عن فخرهم بأن يكونوا شركاء مع الحكومة المصرية في البرنامج الناجح للقضاء علي فيروس سي، والعمل في مختلف نطاقات الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال حفل عشاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي.
وذكر عدد من المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية للرئيس السيسي: "نهنئكم على استكمال هذا المشروع الكبير الذي يعتبر انجازًا كبيرًا للمواطنين المصريين".
وتابع رئيس شركة أمريكية: "نثق في قدرة مصر على تكرار النجاح الذي تم تحقيقه في القضاء على فيروس سي في أفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".
فيما أكد رئيس شركة أمريكية آخر أن الرئيس السيسي مثال حي للعالم للإرادة السياسية والريادة، وأصبح نموذجًا يجب أن يحتذى به في العالم.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء مجددا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وشهد اللقاء حوارا مفتوحا مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية استمرار الجهود الهادفة نحو زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والحفاظ على التواصل المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشركات الأمريكية الرائدة على الاستثمار ومواصلة دفع الحراك الاقتصادي في مصر، فضلا عن دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين.
Advertisements
- الرئيس السيسي يحرص على لقاء سيدة مصرية أرادت شكره على مبادرة "فيروس سي"
- الرئيس السيسي يؤكد لكبرى الشركات الأمريكية اعتزام مصر مواصلة جهود الإصلاح (صور)
- عاجل.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع نخبة من رجال الأعمال الصينيين
- الرئيس السيسي يلتقي ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات باليابان
- تفاصيل مشاركة "السيسي" في مأدبة عشاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي
- "السيسي": استراتيجية طموحة لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة
- "السيسي": مصر حققت معدلات اقتصادية لم تحقق منذ سنوات طويلة
- بعد نجاحها المبهر في مصر.. "السيسي": مهتمون بتعميم مبادرة القضاء على فيروس سي بأفريقيا
- كبرى الشركات الأمريكية تشيد بمبادرة القضاء على فيروس سي: "إنجاز للمصريين"
- الرئيس السيسي: إعلان مصر خالية من فيروس سي العام المقبل