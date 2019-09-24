كبرى الشركات الأمريكية تشيد بمبادرة القضاء على فيروس سي: "إنجاز للمصريين"

أعرب المدراء التنفيذيون لكبرى الشركات الأمريكية، خلال عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، بنيويورك، عن فخرهم للعمل في مختلف نطاقات الرعاية الصحية، كما عبروا عن فخرهم بأن يكونوا شركاء مع الحكومة المصرية في البرنامج الناجح للقضاء على فيروس سي.





وذكر عدد من المديرين للرئيس السيسي، في الاجتماع الذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة، "نهنئكم على استكمال هذا المشروع الكبير الذي يعتبر إنجازا كبيرا للمواطنين المصريين".





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء مجددا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة، للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.



