بعد نجاحها المبهر في مصر.. "السيسي": مهتمون بتعميم مبادرة القضاء على فيروس سي بأفريقيا
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:26 ص
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أصبحت نقطة الانطلاق للسوق الأفريقية، مضيفاً: "لو استطعنا عمل ربط حقيقي بين دول القارة كطرق وسكك حديدية ستكون عوائد ذلك بالمليارات وسيعود بالنفع الكبير علي أفريقيا".
وكما شدد "السيسي"، خلال العشاء الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي مع المدراء التنفيذيين لكبري الشركات الأمريكية، على اهتمام مصر بتعميم مبادرة القضاء علي فيروس سي علي مستوى أفريقيا، بعد نجاحها المبهر في مصر.
وذكر الرئيس، أنه بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي طرح هذه المبادرة، مؤكداً على دعم منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الإرادة المصرية.
وتابع الرئيس السيسي: "يهمنا مصلحة أشقاءنا في الدول الأفريقية".
وكان شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في نيويورك في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، الذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء مجددا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وكما أشاد الرئيس السيسي، بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحا في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتي تتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات الأمريكية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.
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