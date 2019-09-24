تير شتيجن يشيد بفالفيردي
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:14 ص
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ريهام عبد المحسن
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أشاد الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بإرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق وأكد على دعمه الكامل له مؤكدًا أنه مدرب كبير وصاحب فنيات مميزة وذلك عقب سقوط برشلونة على يد غرناطة بهدفين نظيفين في السبت الماضي ليواصل فالفيردي مسلسل السقوط مع البلوجرانا هذا العام وتزداد احتمالية رحيله عن الفريق.
وقال تير شتيجن في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية :"علينا أن نكون أقوى في الفترة المقبلة ومن الطبيعي أن نبدأ الموسم بهذه الطريقة لكنه أمر غير مُعتاد".
وعن رحيل فالفيردي، اختتم تير شتيجن تصريحاته قائلاً :"هو يقوم بعمل جيد وما يتوجب علينا القيام به هو اللعب وحصد النقاط الثلاث".
وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت مؤخرًا عن المدرب المرشح لخلافة إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لبرشلونة إذا رحل عن الفريق في الفترة المقبلة، حيث نال فالفيردي قسطاً كبيراً من الانتقادات في الفترة الأخيرة بعد تدهور مستوى الفريق وظهوره بشكل شئ في المباريات الماضية.
وأكد موقع Le10 SPORT الفرنسي أن توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي مرشح بقوة لتدريب برشلونة عقب رحيل فالفيردي عن الفريق.
يذكر أن توخيل قاد باريس سان جيرمان بالأمس للفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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