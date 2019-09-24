أغنية أصالة الجديدة باللهجة الخليجية تقترب من تسجيل مليوني مشاهدة





اقتربت أغنية "ما أسامح" للمطربة السورية أصالة، والتي غنتها باللهجة الخليجية، من تحقيق مليوني مشاهدة وذلك بعد طرحها قبل أيام قليلة,.





وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 1,974,771 مشاهدة عبر قناة أصالة الرسمية بموقع يوتيوب.





وعلق الجمهور على الأغنية قائلًا: "أصالة في الخليجي تظهر عبقرية صوتها يا جمالك يا أم شام"، "أصالة تعتبر من عمالقة الزمن الماضي... والحاضر"، "يعجز اللسان عن وصف أصالة".





وشاركت أصالة جمهورها أغنيتها عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على إشادات الجمهور.





حلقة الفنانة أصالة وابنتها شام



