خبير اقتصادي: الدولة كسبت من العاصمة الإدارية ولم تخسر
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:24 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية نفذت الكثير من المشروعات القوميية الهامة، ومنها مشاريع الطرق وقناة السويس، والمزارع السمكية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وجميعها كانت تحتاج لها الدولة.
وأضاف "السيد"، في لقاء مع برنامج "القاهرة والناس" الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أن مصر تحتاج إلى "الاقتصاد الجزئي" وهو أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن المشروعات القومية ساهمت في تشغيل الكثير من العمالة داخل الدولة.
وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه يجب تحريك السوق، وصرف دعم الصادرات وهي تؤدي إلى مساعدة المصدرين ليزادة التصدير، وتشغيل عمالة جديدة، موضحا أن هناك قرارات يمكن أيضا تحرك السوق بشكل سريع، مثل صرف العلاوات.
وأشار إلى أنه يمكن دعم المواطنين من خلال عدة طرق، مثل التوظيف، وتوفير السلع الغذائية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، موضحا أن برامج "تكافل وكرامة"، يوجد تحت مظلتها 3 مليون أسرة، ويمكن زيادتها إلى 5 مليون أسرة، كما أن هناك مبادرة "حياة كريمة"، والتي تهتم برفع كفاءة القرى المصرية الفقيرة.
وعن منظومة التموين، فقد قال السيد،إنه يجب زيادة أعداد جديدة في المنظومة، ومراعاة الذين ظلموا في حذف البطاقات، مشددا على ضرورة حرمان أصحاب الدخول المرتفعة، ولكن بالنسبة للأسر المتوسطة والأقل من متوسطة يجب دعمها بالسلع التموينية، ويجب زيادة المخصص للفرد الواحد.
وبالنسبة لموضوع العاصمة الإدارية، فقد أكد أنها تمت بعيدا عن موازنة الدولة، عن طريق بيع الأراضي، مشددا على أن الدولة كسبت من العاصمة الإدارية ولم تخسر.
وأضاف "السيد"، في لقاء مع برنامج "القاهرة والناس" الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أن مصر تحتاج إلى "الاقتصاد الجزئي" وهو أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن المشروعات القومية ساهمت في تشغيل الكثير من العمالة داخل الدولة.
وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه يجب تحريك السوق، وصرف دعم الصادرات وهي تؤدي إلى مساعدة المصدرين ليزادة التصدير، وتشغيل عمالة جديدة، موضحا أن هناك قرارات يمكن أيضا تحرك السوق بشكل سريع، مثل صرف العلاوات.
وأشار إلى أنه يمكن دعم المواطنين من خلال عدة طرق، مثل التوظيف، وتوفير السلع الغذائية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، موضحا أن برامج "تكافل وكرامة"، يوجد تحت مظلتها 3 مليون أسرة، ويمكن زيادتها إلى 5 مليون أسرة، كما أن هناك مبادرة "حياة كريمة"، والتي تهتم برفع كفاءة القرى المصرية الفقيرة.
وعن منظومة التموين، فقد قال السيد،إنه يجب زيادة أعداد جديدة في المنظومة، ومراعاة الذين ظلموا في حذف البطاقات، مشددا على ضرورة حرمان أصحاب الدخول المرتفعة، ولكن بالنسبة للأسر المتوسطة والأقل من متوسطة يجب دعمها بالسلع التموينية، ويجب زيادة المخصص للفرد الواحد.
وبالنسبة لموضوع العاصمة الإدارية، فقد أكد أنها تمت بعيدا عن موازنة الدولة، عن طريق بيع الأراضي، مشددا على أن الدولة كسبت من العاصمة الإدارية ولم تخسر.
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