بعد صدمة المنتخب المصري.. صلاح يتلقى ضربة موجعة جديدة من المنتخبات العربية بجائزة The BEST

رغم حصوله على المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2019، وتعرضه لصدمة عدم تصويت مصر له في الجائزة، إلا أنه فوجئ بضربة موجعة جديدة من قبل المنتخبات العربية وفقًا لنتائجها المخيبة في التصويت للدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.





وفي البداية فؤجئ جميع عشاق الكرة المصرية ومشجعي محمد صلاح بعدم احتساب أصوات مدرب المنتخب المصري وقائد الفريق، نظرًا لتأخرهم في الإبداء بأصواتهم، حيث يتم اختيار جائزة The BEST عن طريق التصويت من قبل الصحفيين ومدربي وقائدي المنتخبات، على أن ينتهي التصويت يوم 19 أغسطس الماضي، وكانت المفاجأة الأكبر باختيار الصحفي المصري لصلاح في الترتيب الثالث خلف الثنائي السنغالي ساديو ماني في المرتبة الأولى، والبرتغالي رونالدو في المرتبة الثالية.



