فريدة الشوباشي: جماعة الإخوان اعتادوا على "البذاءة والقرف"





وأضافت "الشوباشي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنهم لعبوا لعبة "مكشوفة"، وحتى القناة المشبوهة اعتذرت عن الأكاذيب التي روجتها –في إشارة إلى قناة الجزيرة-.



وتابعت الكاتبة الصحفية، أنهم كانوا يريدون تكرار سيناريو توريث جمال مبارك للحكم، مع محمود السيسي نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددة على أن الإعلامي عمرو أديب استطاع أن يفضحهم.



وشددت على أنهم يعلمون جيدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "مش بتاع فلوس"، ولو كان كذلك، كان يمكن أن يحصل على المليارات مقابل إبقائهم في الحكم، ولكنه ليس كذلك.





وأكدت الشوباشي، أن كشف عناصر جماعة الإخوان المسلمين أفضل شيء، مشددة على أنهم معتادين "على البذاءة والقرف"، ولكنهم تم فضحهم من خلال الإعلامي عمرو أديب.



ومن الجدير بالذكر أن الإعلامي عمرو أديب، استطاع أن يخدع جماعة الإخوان المسلمين، وإعلامهم، حيث أعلن عن استضافة "محمود السيسي"، لكشف مدى علاقته بمحموعة صيدليات "19011"، وانهالت تعليقات جماعة الإخوان المسلمين للهجوم عليه، إلا أنهم فوجئوا بأن الضيف هو "محمود حمدي عبد الفتاح السيسي"، وتم خداعهم وكشف أسلوبهم في تزييف الحقائق.

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن محافظة السويس تعتبر هرما آخر في التاريخ المصري، ولا يمكن أن تخون وتصبح مثل جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أنهم انتظروا موعد المباراة لكي يستغلوا وجود الجماهير.