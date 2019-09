كيم كارداشيان تقع في موقف محرج.. تعرف على التفاصيل

ومؤخرًا نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة صادمة لها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، كشفت من خلالها كيف تفاقمت إصابتها بالصدفية، ومدى انتشار هذا المرض بشكل غير مسبوق بأنحاء وجهها.



ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي نشرتها كيم، واعتبرتها نوع من المصارحة فيما بينها وبين متابعيها على حساباتها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وكسر لنمطية اللقطات المثالية التي تنشرها لنفسها دائما.





مرض الصدفية



وأوضحت الصحيفة أن كيم تعرض للإصابة بمرض الصدفية للمرة الاولى وهي في مرحلة العشرينيات، وبعد أن شفيت منها عادت لها من جديد وهي في مرحلة الثلاثينيات.



وعلى مدار 20 عام تقريبا، حاولت كيم علاج هذا المرض بوجهها بالمستحضرات الطبيعية، غير أن هذه الطريقة لم تجدي نفعا.



ونقلت الصحيفة عن كيم، أنها حاليا تواجه هذا المرض بنظام غذائي قائم على الخضروات فقط، مع شربها لبعض أعشاب البحر المغلية للحد من انتشاره.





إطلالة زرقاء غريبة



وكشفت كيم عن حقيقة مرضها في ظل استعداداتها لحفل MET GALA السنوي، حيث سبق وأن فاجأت نجمة تليفزيون الواقع حلقات برنامجها الواقعي الشهير Keeping Up With The Kardashians، بظهورها في أحدث حلقات البرنامج بإطلالة زرقاء غريبة.



ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من الحلقة، ظهرت بها كيم مرتدية لهذه الإطلالة، التي أوضحت أنها تستعد من خلالها لحضور حفل الموضة الشهير Met Gala.



كما ذكرت الصحيفة أن ظهور كيم كارداشيان بهذه الإطلالة تسبب في تعرضها لموجة من السخرية من جانب متابعي الحلقة على شبكة تليفزيون E، ومتابعي كيم كارداشيان على منصات التواصل الاجتماعي.



وقالت ديلي ميل أنه من مجريات الحلقة التي ظهرت بها كيم كارداشيان بهذه الإطلالة الغريبة، تعرضت كيم للسخرية من شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان حيث وصفتها بأنها تشبه نيكي ميناج في زي الهالوين الأزرق الغريب.



كما ذكرت كيم في حوارها بالحلقة، أنها كانت تخطط لارتداء هذا الزي في عيد ميلاد شقيقتها كورتني كارداشيانن الأربعون.



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذا الزي الغريب كان من تصميمات مصمم الأزياء الشهير Thierry Mugler، الذي سبق له تصميمات عدد من الإطلالات لكيم في الماضي.



ويأتي ذلك في الوقت نفسه الذي احتفلت به عائلة كارداشيان بظهور كايلي جينر، أصغر الشقيقات بالعائلة، على غلاف مجلة "بلاي بوي" للمرة الأولى، لتكون ثاني فتاة من أسرة كارداشيان تظهر على غلاف هذه المجلة بعد شقيقتها كيم كارداشيان.





غلاف مجلة "بلاي بوي"



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، غلاف مجلة "بلاي بوي" في عددها الجديد، والمعروفة بتخصصها في نشر لقطات مثيرة للجدل لمختلف عارضات الإثارة والإغراء، وكانت كايلي نجمة العدد الجديد للمجلة للمرة الأولى.



ويعد الظهور على غلاف مجلة "بلاي بوي" إرث عائلي لأسرة كارداشيان، بدأته كيم كارداشيان في فترة بداية ظهورها كنجمة تليفزيون واقع.



وقالت الصحيفة البريطانية، أن كايلي أجرت حاورا صحفيا مع المجلة تحدثت خلاله عن حياتها الخاصة وحياتها الجنسية مع والد طفلتها مغني الراب ترافيس سكوت.





كايلي جينر





وأوضحت الصحيفة أن الحوار أجراه ترافيس نفسه مع كايلي جينر، كما ساهم ترافيس سكوت في الإخراج الفني للقطات المثيرة التي ظهرت بها كايلي بجلسة تصوير العدد، والتي كانت من تصوير المصورة "ساشا سامسانوفا".



وجاء ضمن الحوار الذي دار بين كايلي ووالد طفلتها الذي تجمعها به علاقة غير رسمية من أكثر من عامين، أنه من اسباب نجاح علاقتهما حتى الآن، التفاهم الذي يجمع بينهما والتنسيق بين حياتهما الخاصة وحياتهما بعالم الشهرة، بالإضافة لطفلتهما التي ساهمت في تقوية هذه العلاقة ومضيها دائما للأفضل.