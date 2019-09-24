شاهد أفضل أهداف الأسبوع الأول من الدوري المصري
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:55 ص
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محمد مرعي
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أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى لمبارايات الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020 ، والتي أنطلقت السبت الماضي بمواجهة المقاولون وطلائع الجيش .
وحقق ثلاثي القمة للموسم الماضي الفوز خلال الجولة الأولى، حيث سحق بيراميدز نادي انبي برباعية نظيفة، وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف ، وحقق الزمالك فوز صعب على الاتحاد السكندي بهدف دون رد.
وشهد الأسبوع الأول مجموعة من الأهداف الجملية يستعرضها الفيديو التالي:-
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