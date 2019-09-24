مفاجآت مدوية في "هاشتاج" ميدان التحرير (فيديو)



وقال "أوين" إنه جمع عينات من هاشتاج يدعى "ميدان التحرير"، من حوالي 21 ألف تفاعل، يمثلون 7700 حساب، وغالبيتها حديثة المنشأ، وعندما درس هذه الحسابات وجد أن 1484 حساب تم إنشاؤه في سبتمبر 2019، أي حوالي 15% من إجمالي الحسابات، تم إنشاؤها بين 15 و16 سبتمبر الجاري، وأن هاشتاج "كفاية بقى يا سيسي"، به الكثير من الحسابات المزيفة.



من جانبه، علق حسن حامد، الخبير في السوشيال ميديا، على تصريحات "أوين"، وقال إنه يعمل في قطر، وهو شخص أكاديمي، مشددا على أن تأثير رد الشعب على هذه الهجمة التي تتعرض لها مصر بدأ في الظهور، وبدأوا يتحدثون بالحقائق.



ولفت "حامد"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن 20% من هذه التفاعلات كان مسئول عنها حسابات الدولة الإسلامية "داعش".



وشدد على أن هذه هي حملة تنفذها جهات عدوة لمصر، ووسيلة الدفاع الأولى والأخيرة في التصدي لهذه الهجمة هي الناس نفسها، ومعرفتهم بالحقيقة، و"الهاشتاجات" المضادة التي تظهر لمساندة الرئيس تكون حقيقية، وطبيعية.



وتعرضت مؤسسات الدولة المصرية مؤخرا لهجمة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الكثير من المصريين والعرب ردوا بمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة ضدها.

كشف مارك أوين جونز، أستاذ مساعد في دراسات الشرق الأوسط والعلوم الرقمية، مفاجآت كثيرة عن الـ"هاشتاجات" التي تم تدشينها مؤخرا وتهاجم الدولة المصرية.