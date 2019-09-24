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بعد تتويج ميسي بجائزة الأفضل.. تعرف على ترتيب محمد صلاح

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:43 ص
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بعد تتويج ميسي بجائزة الأفضل.. تعرف على ترتيب محمد صلاح
محمد صلاح
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وكالات
 
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن نتائج التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، والتي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني. 

وتوج الدولي الأرجنتيني بجائزة "الأفضل" لأول مرة بعد إطلاق النسخة الجديدة منها عام 2016، ليتفوق على الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأصدر "الفيفا" عبر موقعه الإلكتروني النتائج النهائية للتصويت، والتي أوضحت حصول ميسي على أعلى عدد من النقاط، برصيد 46 نقطة.

وجاء فان دايك في المرتبة الثانية برصيد 38 نقطة، بينما تأخر عنه رونالدو بفارق نقطتين (36 نقطة)، ليحتل المركز الثالث.

وجاء المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، متقدما على زميله السنغالي ساديو ماني بفارق 3 نقاط.

وإليكم ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم، والذي جاء على النحو الآتي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 46 نقطة.

2- الهولندي فيرجيل فان دايك: 38 نقطة.

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 36 نقطة.

4- المصري محمد صلاح: 26 نقطة.

5- السنغالي ساديو ماني: 23 نقطة.

6 - الفرنسي كيليان مبابي: 17 نقطة.

7 - الهولندي فرينكي دي يونغ: 16 نقطة.

8 - البلجيكي إيدين هازارد: 16 نقطة.

9 - الهولندي ماتياس دي ليخت: 9 نقاط.

10 - الإنجليزي هاري كين: 5 نقاط.

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