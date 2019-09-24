رحيل الفنانة التشكيلية اللبنانية هوغيت الخوري كالان





توفيت الفنانة التشكيلية اللبنانية هوغيت الخوري كالان ابنة أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال بشارة الخوري عن عمر يناهز 88 عامًا.





وأعلنت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في بيروت يوم الاثنين عن وفاة كالان بعد رحلة طويلة في عالم الفن التشكيلي.





بداياتها الفنية





دخلت كالان مجال الرسم في السادسة عشرة من عمرها تحت إشراف الفنان الإيطالي فرناندو مانيتي الذي كان يقيم في لبنان، ثم انتقلت إلى مرحلة التخصص ودرست الفن وهي في الثالثة والثلاثين من العمر في الجامعة الأمريكية ببيروت.





حياتها الأسرية





تزوجت الفنانة من الفرنسي بول كالان وحملت من يومها اسمه. وأقامت معرضها الشخصي الأول خلال عام 1970 في ”دار الفن والآداب“ وهي القاعة التي صارت في ما بعد تحمل اسم صاحبتها جانين ربيز.





غادرت كالان إلى باريس حيث عاشت حوالى 15 عاما، ثم انتقلت إلى لوس أنجليس. طورت كالان تجربتها الفنية بين لوس انجليس وباريس وأصبحت لوحاتها تحظى بإقبال المزادات الفنية العالمية مثل سوذبيز وكريستيز.





أبرز المعارض التي شاركت بها





وشاركت الفنانة في معارض بارزة أقيمت في الإمارات العربية المتحدة والسعودية وكانت من بين 15 شخصا نالوا تكريم الجامعة الأمريكية في بيروت.





اشتهرت كالان بإشاعة أجواء من الفرح والأمل في أعمالها ووصفتها الصحافة بأنها ”الفتاة التي لا تكبر“ لاسيما وأنها ظلت ترسم بعد سن الثمانين.





وفي عام 2013 أقيم لكالان معرض استعادي بمركز بيروت للمعارض ضم نماذج من مختلف مراحلها عبر خمسين عاما توزعت بين الرسم والنحت والنسيج وتصميم الأزياء حيث سبق لها التعاون مع دار بيير كاردان.





عالم الأزياء





كان للراحلة خطها الخاص في عالم الأزياء حيت تميزت أزياؤها بالألوان الشرقية وهو ما عكسته على رسومها ذات الطابع الزخرفي المتحرر من قيود الزخرفة.



