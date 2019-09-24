ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"زيزو": الدوري زملكاوي.. وهذا ما طلبه ميتشو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:24 ص
Advertisements
زيزو: الدوري زملكاوي.. وهذا ما طلبه ميتشو
احمد زيزو
Advertisements
طباعة
السيد على
 
Advertisements
أشاد أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك بفوز فريقه على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

 
وقال لاعب الزمالك فى تصريحات تلفزيونية:" إنه جاهز لشغل أى مركز بالملعب طالما أن لديه القدرة والجاهزية البدبنية موضحا أن ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض طلب منه اللعب فى وسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد الأمر الذى رحب به اللعب".
 
وتابع "زيزو":" أوعد جمهور الزمالك ببذل قصارى جهدي وعدم البخل بقطرة عرق لخدمة النادي  خاصة فى ظل توافر الدعم من جانب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور".
 
ووعد "زيزو" جمهور الزمالك بالتتويج بلقب الدورى هذا الموسم قائلا :" إن شاء الله الدورى للزمالك" مختتما أن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا فى مستوى لاعبى الفريق الأبيض للمنافسة على حصد الألقاب والبطولات.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: زيزو الزمالك الدوري المصري
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
21:00
-
فياريال
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
21:00
-
يوفنتوس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون
x
20:45
ليستر سيتي
بريستون نورث ايند
x
20:45
مانشستر سيتي
كولشيستر
x
20:45
توتنهام هوتسبير
آرسنال
x
20:45
نوتينجهام فورست

DMCA.com Protection Status