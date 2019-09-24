"ميسي لا يعرف المجاملات".. تعرف على اختيارات قائد برشلونة لجائزة أفضل لاعب في العالم 2019 

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يبدو أن نجم برشلونة، ليونيل ميسي، لا يعرف المجاملات، وهذا ما ظهر بوضوح في خياراته وتصويته على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019، والتي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ قليل بعد نهاية حفل ذا بيست، الذي أقيم مساء أمس الأثنين في ميلانو.





وكان ليونيل ميسي قد نجح في أن يخطف لقب أفضل لاعب في العالم 2019 من بين أنياب منافسيه، فيرجيل فان دايك، وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وهذا بعدما جمع ميسي 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن منافسه فيرجيل فان دايك الذي حصل على 38 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني كريستيانو رونالدو.



ولكن ليونيل ميسي بصفته قائد منتخب التانجو، له حق في أن يصوت على الفائزين بهذه الجائزة، ولكن بشرط أن لا يضع نفسه من بين الخيارات الثلاثة، ولهذا فإن تصويت ميسي قد جاءت على النحو التالي:



1- ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال



2- كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال



3- فرانك دي يونج نجم برشلونة ومنتخب هولندا.



يذكر أن نجم برشلونة ليونيل ميسي، قد تحدث بعد نهاية الحفل وحصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم، وأعرب عن سعادته الكبيرة بالعودة من جديد إلى عرش أفضل لاعب بالعالم بعد غياب دام لمدة 4 سنوات، لم يحصل فيهم اللاعب على الجائزة، حيث كانت أخر مرة توج بها ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم منذ عام 2015.





