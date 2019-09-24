جمهور الجونة يحاصر محمد رمضان.. والفنان يعلق (فيديو)
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:58 ص
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شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو له خلال تواجده في مهرجان الجونة السينمائي.
وظهر محمد رمضان خلال الفيديو محاصرا من قبل عدد من جمهوره ومحبيه، فيما علق هو على الفيديو قائلا: "الحمد لله على هذا الحب.. جمهور الجونة".
رمضان يرد على المقاول الهارب
ومؤخرًا رد الفنان محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهت له من من قبل متابعيه بأنه ينافق الدولة، ولا يشعر بالفقراء، من خلال فيديو عب حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدا أنه إنسان بسيط وعاش 22 سنة من عمره وسط الناس البسيطة.
وطالب محمد رمضان، من جمهوره عدم الانسياق وراء الدعوات التي يطالب بها الخونة وأعداء الوطن، بالنزول في مظاهرات من شأنها تحطيم الدولة، وأكد "رمضان" أن صوت المواطنين من المؤكد أنه يصل للرئيس عبدالفتاح السيسي.
رمضان يحذر من الانسياق وراء دعاة الفتنة
وأوضح "محمد رمضان: أن الذين يدعون للتظاهرات غير موجودين بمصر، ولديهم أسباب أخرى لا تمت بصلة لمصلحة المصريين، وحذر من الانسياق وراءهم، والوقوف صف واحد خلف الجيش المصري، للخروج من هذه الأزمة بسلام.
وأكد محمد رمضان، أن قناتي الجزيرة والشرق، لا يهمهما عرض الأشياء الإيجابية في مصر والمشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها، ولكن هناك توجهات لهم لمصالح لا يعلمها إلا من يعمل بها لا تمت لمصالح المصريين بشئ.
وكشف محمد رمضان، أن القصور التي يتم بناؤها من الطبيعى أن دولى كبرى مثل مصر، تبني وتشيد القصور، حتى تستقبل بها الزعماء والملوك من مختلف أنحاء العالم.
"هما عايزنها فوضى"
وأعلن الفنان محمد رمضان، طرحه لفيديو كليب "هما عايزنها فوضى" عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "انستجرام" برومو الكليب معلقا عليها قائلا: "انتظروا كليب #هما_عايزنها_فوضى غداً على قناتي الرسيمة على يوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح".
في سياق متصل وجه الفنان محمد رمضان، التحية والتقدير للشعب المصري، وللجيش، والشرطة، قائلًا: "الجيش المصري والشرطة المصرية جزء لا يتجزأ من الشعب المصري".
فبركة الجزيرة فيديو لمحمد رمضان
وعلق "رمضان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" على الفيديو الخاص به، الذي فبركته قناة الجزيرة وعرضته على أنه مظاهرات، قائلًا: "شوفت منكر بعيني وشوفت تزوير"، لافتًا إلى أنه فيديو قديم جدًا خاص بجمهوره، وليس له أي علاقة بالأحداث الحالية.
ولفت الفنان، إلى أن قناة الجزيرة حذفت لوجو الموقع، الذي نشر الفيديو، وقامت بفبركته، مؤكدًا أن هناك كره شديد جدًا من جانب قناة الجزيرة لمصر، متابعًا: "ناس عندها غشاوة على عنيها وعلى عقولها ومش قادرة تستوعب ولا تصدق الباطل".
وتابع "رمضان": "لقيت ردود عظيمة من جمهوري على المكذبين"، مستكملًا: "إحنا شعب عاقل جدًا، ولكن إحنا ممكن نتأثر بشوية كلام، ولكن بنرجع نستوعب".
الحمد لله على هذا الحب ❤️ جمهور الجونة pic.twitter.com/O04W68R5fH— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) September 23, 2019
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