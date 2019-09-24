جمهور الجونة يحاصر محمد رمضان.. والفنان يعلق (فيديو)

ومؤخرًا رد الفنان محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهت له من من قبل متابعيه بأنه ينافق الدولة، ولا يشعر بالفقراء، من خلال فيديو عب حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدا أنه إنسان بسيط وعاش 22 سنة من عمره وسط الناس البسيطة.





وطالب محمد رمضان، من جمهوره عدم الانسياق وراء الدعوات التي يطالب بها الخونة وأعداء الوطن، بالنزول في مظاهرات من شأنها تحطيم الدولة، وأكد "رمضان" أن صوت المواطنين من المؤكد أنه يصل للرئيس عبدالفتاح السيسي.





رمضان يحذر من الانسياق وراء دعاة الفتنة





وأوضح "محمد رمضان: أن الذين يدعون للتظاهرات غير موجودين بمصر، ولديهم أسباب أخرى لا تمت بصلة لمصلحة المصريين، وحذر من الانسياق وراءهم، والوقوف صف واحد خلف الجيش المصري، للخروج من هذه الأزمة بسلام.





وأكد محمد رمضان، أن قناتي الجزيرة والشرق، لا يهمهما عرض الأشياء الإيجابية في مصر والمشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها، ولكن هناك توجهات لهم لمصالح لا يعلمها إلا من يعمل بها لا تمت لمصالح المصريين بشئ.





وكشف محمد رمضان، أن القصور التي يتم بناؤها من الطبيعى أن دولى كبرى مثل مصر، تبني وتشيد القصور، حتى تستقبل بها الزعماء والملوك من مختلف أنحاء العالم.





"هما عايزنها فوضى"



