الإسكندرية اليوم: حملات تموينية للكشف عن الأسماك النافقة وإقامة ممشى لذوي الاحتياجات في المدارس

عقب تداول أخبار أسماك نافقة الإسكندرية.. حملات تموينية مكثفة بالأسواق





وقد صرح المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة أن مركز الإعلام والاتصال السياسي للمديرية قد رصد العديد من التساؤلات بالشارع السكندري بشأن وجود أسماك نافقة متداولة بالأسواق.



وأضاف أنه على الفور تشكلت حملات تموينية، للتأكد من هذه الشائعات ومسح الأسواق، وأنه لم يتم رصد أية أسماك نافقة بالأسواق ومازالت الحملات مستمرة، وأتبع أن ما تم تداوله من هذه التساؤلات ناشئ من ضبط كميات من الأسماك النافقة بمركز ادكو محافظة البحيرة والتى ضبطتها مديرية التموين بالبحيرة وتم اعدامها، وللمزيد من التفاصيل وأضاف أنه على الفور تشكلت حملات تموينية، للتأكد من هذه الشائعات ومسح الأسواق، وأنه لم يتم رصد أية أسماك نافقة بالأسواق ومازالت الحملات مستمرة، وأتبع أن ما تم تداوله من هذه التساؤلات ناشئ من ضبط كميات من الأسماك النافقة بمركز ادكو محافظة البحيرة والتى ضبطتها مديرية التموين بالبحيرة وتم اعدامها، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا



تركيب شواحن شمسية في كليات جامعة الإسكندرية



صرح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة بصدد تركيب عدد من الشواحن الشمسية بكليات الهندسة والزراعة والعلوم ومجمع العلوم الإنسانية، بهدف نشر الوعي البيئي بأهمية الطاقة الشمسية، والتشجيع على استخدامها، والترويج لدورها فى خفض نسبة الكربون، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تحديث الصناعة في مجال التنمية المجتمعية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وللمزيد من التفاصيل

صرح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة بصدد تركيب عدد من الشواحن الشمسية بكليات الهندسة والزراعة والعلوم ومجمع العلوم الإنسانية، بهدف نشر الوعي البيئي بأهمية الطاقة الشمسية، والتشجيع على استخدامها، والترويج لدورها فى خفض نسبة الكربون، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تحديث الصناعة في مجال التنمية المجتمعية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا





أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دينية للحفاظ على البيئة

وجهت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة، الأئمة للحديث في قافلة الإثنين تحت عنوان "الحفاظ علي البيئة واجب ديني"، وللمزيد من التفاصيل

وجهت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة، الأئمة للحديث في قافلة الإثنين تحت عنوان "الحفاظ علي البيئة واجب ديني"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا





إقامة ممشى لذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص فصول بمدارس الإسكندرية (صور)

تفقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، مدارس إدارة العامرية التعليمية، حيث بدأ جولته بمدرسة العامرية الثانوية بنات واستأنف جولته بمدرسة أسماء بنت ابى بكر الإعدادية بنات ومدرسة الحسين بن على الإبتدائية، وانهى جولته بمدرسة العامرية الثانوية التجارية بإدارة العامرية التعليمية.



وأكد الديب على استعداد وجاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية واعلان المصروفات المدرسية بمكان واضح بالمدرسة، ووضع علم الجمهورية، وعلم المحافظة فى مكان واضح بالمدرسة وتوزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومى والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها فى صدر السجلات، وللمزيد من التفاصيل



السفير الصيني في القاهرة: العلاقات المصرية الصينية تشهد طفرة في الفترة الأخيرة



قال سفير الصين في القاهرة "لياو ليتشيانج" إن العلاقات المصرية الصينية تشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني، مشيرًا إلى أن التعاون كبير جدا بين الصين ومصر في كافة المجالات ومنها ما يشمل مجالات الطاقة الجديدة والعديد من المشروعات الهامة بما يجسد عمق العلاقات المصرية الصينية.



جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفالية بمناسبة مرور ٧٠ عاما علي تأسيس جمهورية الصين الشعبية والتي نظمتها القنصلية الصينية بالإسكندرية اليوم الأثنين بحضور قنصلها العام جاو ليينغ واعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، قيادات المحافظة، كما أنه حضر المحافظ السابق الدكتور محمد سلطان وقناصل الدول العربية والأجنبية، وللمزيد من التفاصيل



تفقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، مدارس إدارة العامرية التعليمية، حيث بدأ جولته بمدرسة العامرية الثانوية بنات واستأنف جولته بمدرسة أسماء بنت ابى بكر الإعدادية بنات ومدرسة الحسين بن على الإبتدائية، وانهى جولته بمدرسة العامرية الثانوية التجارية بإدارة العامرية التعليمية.وأكد الديب على استعداد وجاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية واعلان المصروفات المدرسية بمكان واضح بالمدرسة، ووضع علم الجمهورية، وعلم المحافظة فى مكان واضح بالمدرسة وتوزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومى والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها فى صدر السجلات، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا قال سفير الصين في القاهرة "لياو ليتشيانج" إن العلاقات المصرية الصينية تشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني، مشيرًا إلى أن التعاون كبير جدا بين الصين ومصر في كافة المجالات ومنها ما يشمل مجالات الطاقة الجديدة والعديد من المشروعات الهامة بما يجسد عمق العلاقات المصرية الصينية.جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفالية بمناسبة مرور ٧٠ عاما علي تأسيس جمهورية الصين الشعبية والتي نظمتها القنصلية الصينية بالإسكندرية اليوم الأثنين بحضور قنصلها العام جاو ليينغ واعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، قيادات المحافظة، كما أنه حضر المحافظ السابق الدكتور محمد سلطان وقناصل الدول العربية والأجنبية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة الإسكندرية، حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.. وإليكم التفاصيل:ردت مديرية التموين بالإسكندرية على منشور تداوله رواد موقع "الفيس بوك" حول بيع أسماك بوري نافقة، وقد تم قدومها من بحيرة إدكو في محافظة البحيرة بأسعار زهيدة الثمن عن الأسعار المتداولة داخل الأسواق.