خبير سياسي: الرئيس السيسي وضع أفريقيا على الخريطة العالمية

Advertisements

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستثمر زياراته الخارجية للتسويق للاقتصاد المصري، وجذب الاستثمار والترويج للمشروعات الجديدة، مضيفًا أن الرئيس السيسي يتحدث دائمًا عن ثوابت الموقف المصري حول القضية الفلسطينية، وضرورة وجود دولة مستقلة لها، لافتًا إلى أنه لا يوجد دولة في الإقليم تهتم بالقضية الفلسطينية مثل مصر.



وأشار "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، إلى أن الرئيس السيسي دائمًا يتحدث عن ثوابت الموقف المصري حول الملف السوري واليمني والليبي.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إفريقيا على الخريطة العالمية، ويستطيع الترويج لها بشكل جيد، متابعًا: "الرئيس السيسي سوق العديد من الدول الإفريقية، ومصر أصبحت نافذة لإفريقيا".



وأَضاف أن هناك إشادات دولية كثيرة بالاقتصاد المصري، متابعًا: "نحتاج إلى فرص استثمار كبيرة وواعدة في مصر، وخاصة بعد خروج قانون الاستثمار".



ونوه بأن الإقليم مضطرب للغاية، والدولة المستقرة نموذج هام جدًا في كل شيء، مؤكدَا أنه يجب أن تكون مصر النموذج المستقر في الإقليم، مشددًا على أن مصر رمز الاستقرار في الإقليم.



وأوضح "فهمي"، أن هناك مصادر درجة ثالثة للمصادر في إسرائيل وتنشرها صحيفة معاريف الإسرائيلة، ويعتمد عليها الإخوان في الترويج لما يريدون، لافتًا إلى أن موقع "ديبكا" الإسرائيلي يعتمد على أخبار مفبركة رغم أن الكثيرون يروجون له أنه مصدر من مصادر التخابرات الإسرائيلية، مضيفًا أن نتنياهو انتهى سياسيًا، ووارد دخوله السجن، والجامعات الإسرائيلية تدرس جيدًا الجماعات الإسلامية والسلفية.

