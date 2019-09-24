سعد الهلالي: الجيش المصري في رباط إلى يوم القيامة

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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ما فعله الإعلامي عمرو أديب بفتحه ملفات يزعم فيها الإخوان الكذب مثل صيدليات 19011، بمثابة "جون" لإثبات أن مدى الأكاذيب التي يبثها الإخوان.



وأشار "الهلالي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه كان يجب على مذيعي قنوات الإخوان الذين يفتعلون الأكاذيب بعد تلك الواقعة أن يعتزلوا العمل الإعلامي، أو يعتذروا للشعب المصري.



وأضاف أنه كان بإمكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يؤمن كل الأوضاع، ويبعد هؤلاء المتأمرين بأمر بسيط هو اقتسام حقل ظهر مع تركيا، وإعطاء جزء من سيناء لغزة، ولكن لم يحدث، معقبا: "لازم الشعب المصري يعترف أن ربنا أكرمه بجيش، ورئيس يغار على حقوقه، ومقدرات أجياله".



وأكد "الهلالي"، أنه ليس مع التوريث، ولكن وجود النظام الملكي أو الجمهوري لا يمنع الديمقراطية، موضحا أان الرسول - صل الله عليه وسلم- كان يعتبر الجيش المصري أفضل أجناد الأرض، لأنهم في رباط إلى يوم القيامة، مؤكدا أنه بيتم درة المصريين للالتحاق بالجيش.



وشدد على أن هيبة مصر وقوتها على مستوى الشرق الأوسط كله نابعة من قوة جيشها، مثمنا توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توقية وتدعيم الجيش أولا، حيث أنه مصدر الأمن والأمان للشعب المصري، والدولة بأكملها.

