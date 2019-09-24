أبرز أخبار التوك شو اليوم الاثنين 23-9-2019
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:54 ص
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رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحم
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تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
باحث بشؤون الحركات الإرهابية للإخوان: "الحكم مش بالعافية"
وأضاف "فاروق"، أن جماعة الإخوان الإرهابية مجرد أداة لدى بعض الأطراف يتم توظيفها ووضعها في إطار مشاريع تستهدف المنطقة العربية، وفي نفس التوقيت الجماعة لديها مشروعها الخاصة بها وهو أستاذية العالم وإقامة الخلافة الإسلامية، مشددًا على أننا أمام إصرار من الإخوان على تصدر المشهد بشكل تدريجي، معقبًا: "الحكم مش بالعافية، والإخوان خلال الفترة المقبلة تسعي لأن يتقبلها الشارع ويكون لها تمثيل وليس الوصول للحكم في مصر مرة أخرى"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حكم إجبار الزوجة على الإنفاق من أموالها الخاصة بالمنزل؟ الإفتاء تجيب
وأوضح "شلبي"، أنه مما يجب على الزوج لزوجته وأولاده النفقة، والرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: "استوصوا بالنساء خيرًا"، والوزر والحرمة على الزوج تكون في البخل وعدم الإنفاق على الأشياء الضرورية لزوجته وأبناءه، مشيرًا إلى أن بعض الأزواج يجبروا الزوجة على الإنفاق على تعليم الأولاد والأكل والشرب، من أموالها الخاصة وهذا حرام شرعًا، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: "كفي بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ننشر نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره الأمريكي (فيديو)
وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بلقائه الثاني في خلال أقل من شهرين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "يعكس العلاقة القوية والتفاهم والتقدير الشخصي الكبير لفخامة الرئيس ترامب"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: شبورة مائية ورياح على هذه المناطق
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، ومن ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أحمد موسى يفضح فبركة قنوات الإخوان للفيديوهات على الهواء (فيديو)
وأضاف أن الجماعة الإرهابية فبركة الفيديو جاسوسية مرسي للمخابرات الأمريكية لصالحها، موضحا أنهم قاموا بحذف كلمة محمد مرسى ووضعه اسم الرئيس، معلقا: "مجموعة من الضلال.. بس أنا معايا الحقيقية"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ثروت الخرباوي عن مظهر وائل غنيم: "مقصود.. وعارف بيعمل إيه"
وعقب على المظهر الذي خرج فيه وائل غنيم الفترة الأخيرة في فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "هو لم يفقد عقله.. ومطلوب يظهر بهذا الشكل..عايز يظهر صورة انحرافية تدير الجمعية العقلية لجانب موجود في شخصية أي إنسان"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"أديب" يكشف معلومات خطيرة لأول مرة عن محاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة: الرئيس رفض الإعلان عنها
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أكثر رؤساء العالم المطلوب اغتيالهم، موضحا أنه قد تم التخطيط لاغتياله أكثر من 4 مرات، وكان هناك معلومات في 2015 أنه سيتم استهداف الرئيس السيسي في المعمورة، وبالفعل تم إطلاق نار واستشهد ضابط، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"الإبراشي" يكشف تفاصيل دعوته لزيارة القاعدة الأمريكية بالدوحة
وأضاف "الإبراشي"، أنه عنما كان صحفيًا صغيرًا قام بزيارة قطر، فقام حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري في هذا الوقت بالقول بأنه سينظم للصحفيين جولة داخل القاعدة الامريكية بالدوحة، فقام بالرد عليه قائلًا: "أنت تتعامل مع القاعدة الأمريكية على أنها لوحة تشكلية، من هذه القاعدة يقتل العرب"، فقام جاسم بإنهاء الحوار، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد كشفه عن محاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة.. أديب يوجه رسالة لـ محمد علي
وأشار "أديب"، إلى أن الأمن عندما ضبطوا على فردين كانوا يراقبون استراحة المعمورة لتنفيذ عملية اغتيال الرئيس السيسي، سردوا كافة المعلومات، وكشفوا أن هناك فرد بداخل الاستراحة يخبرهم بالتحركات داخل الاستراحة، معقبا: "إنت كنت شغال في أنهي مشروع يا محمد يا علي.. وجايز يكون مش هو"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي: مصر تسعى إلى تعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الأفريقية
وأشار "السيسي"، إلى أن مصر تسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي لتنمية 2063، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
باحث بشؤون الحركات الإرهابية للإخوان: "الحكم مش بالعافية"
وأضاف "فاروق"، أن جماعة الإخوان الإرهابية مجرد أداة لدى بعض الأطراف يتم توظيفها ووضعها في إطار مشاريع تستهدف المنطقة العربية، وفي نفس التوقيت الجماعة لديها مشروعها الخاصة بها وهو أستاذية العالم وإقامة الخلافة الإسلامية، مشددًا على أننا أمام إصرار من الإخوان على تصدر المشهد بشكل تدريجي، معقبًا: "الحكم مش بالعافية، والإخوان خلال الفترة المقبلة تسعي لأن يتقبلها الشارع ويكون لها تمثيل وليس الوصول للحكم في مصر مرة أخرى"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حكم إجبار الزوجة على الإنفاق من أموالها الخاصة بالمنزل؟ الإفتاء تجيب
وأوضح "شلبي"، أنه مما يجب على الزوج لزوجته وأولاده النفقة، والرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: "استوصوا بالنساء خيرًا"، والوزر والحرمة على الزوج تكون في البخل وعدم الإنفاق على الأشياء الضرورية لزوجته وأبناءه، مشيرًا إلى أن بعض الأزواج يجبروا الزوجة على الإنفاق على تعليم الأولاد والأكل والشرب، من أموالها الخاصة وهذا حرام شرعًا، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: "كفي بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ننشر نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره الأمريكي (فيديو)
وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بلقائه الثاني في خلال أقل من شهرين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "يعكس العلاقة القوية والتفاهم والتقدير الشخصي الكبير لفخامة الرئيس ترامب"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: شبورة مائية ورياح على هذه المناطق
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، ومن ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أحمد موسى يفضح فبركة قنوات الإخوان للفيديوهات على الهواء (فيديو)
وأضاف أن الجماعة الإرهابية فبركة الفيديو جاسوسية مرسي للمخابرات الأمريكية لصالحها، موضحا أنهم قاموا بحذف كلمة محمد مرسى ووضعه اسم الرئيس، معلقا: "مجموعة من الضلال.. بس أنا معايا الحقيقية"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ثروت الخرباوي عن مظهر وائل غنيم: "مقصود.. وعارف بيعمل إيه"
وعقب على المظهر الذي خرج فيه وائل غنيم الفترة الأخيرة في فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "هو لم يفقد عقله.. ومطلوب يظهر بهذا الشكل..عايز يظهر صورة انحرافية تدير الجمعية العقلية لجانب موجود في شخصية أي إنسان"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"أديب" يكشف معلومات خطيرة لأول مرة عن محاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة: الرئيس رفض الإعلان عنها
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أكثر رؤساء العالم المطلوب اغتيالهم، موضحا أنه قد تم التخطيط لاغتياله أكثر من 4 مرات، وكان هناك معلومات في 2015 أنه سيتم استهداف الرئيس السيسي في المعمورة، وبالفعل تم إطلاق نار واستشهد ضابط، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"الإبراشي" يكشف تفاصيل دعوته لزيارة القاعدة الأمريكية بالدوحة
وأضاف "الإبراشي"، أنه عنما كان صحفيًا صغيرًا قام بزيارة قطر، فقام حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري في هذا الوقت بالقول بأنه سينظم للصحفيين جولة داخل القاعدة الامريكية بالدوحة، فقام بالرد عليه قائلًا: "أنت تتعامل مع القاعدة الأمريكية على أنها لوحة تشكلية، من هذه القاعدة يقتل العرب"، فقام جاسم بإنهاء الحوار، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد كشفه عن محاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة.. أديب يوجه رسالة لـ محمد علي
وأشار "أديب"، إلى أن الأمن عندما ضبطوا على فردين كانوا يراقبون استراحة المعمورة لتنفيذ عملية اغتيال الرئيس السيسي، سردوا كافة المعلومات، وكشفوا أن هناك فرد بداخل الاستراحة يخبرهم بالتحركات داخل الاستراحة، معقبا: "إنت كنت شغال في أنهي مشروع يا محمد يا علي.. وجايز يكون مش هو"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي: مصر تسعى إلى تعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الأفريقية
وأشار "السيسي"، إلى أن مصر تسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي لتنمية 2063، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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