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مفاجأة.. راموس يختار محمد صلاح في تصويت أفضل لاعب في العالم 

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:51 ص
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مفاجأة.. راموس يختار محمد صلاح في تصويت أفضل لاعب في العالم 
راموس ومحمد صلاح
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محمد علي
 
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نتائج التصويت الخاص بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019، وذلك بعدما أنتهى حفل توزيع جوائز الأفضل THE BEST 2019، والتي نجح النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في أن يحصد لقب أفضل لاعب بالعالم لسنة 2019، بعد منافسة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفينتوس ومع الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول.

وكان نجم ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا، سيرجيو راموس، واحد من المصوتين على هذه الجائزة، وذلك بصفته قائد منتخب إسبانيا، وجاءت خيارات راموس على النحو التالي: 

1- المركز الأول: إيدين هازارد نجم ريال مدريد 

2- المركز الثاني: كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس 

3- المركز الثالث: محمد صلاح نجم ليفربول 

وكان سيرجيو راموس قد نجح في أن يتواجد في تشكيلة الفيفا المثالية 2019، والتي ضمت كذلك في خط الدفاع كلًا من فيرجيل فان دايك، وكذلك مارسيلو نجم ريال مدريد، ودي ليخت نجم يوفنتوس.

الجدير بالذكر، أن النجم المصري محمد صلاح كان قد نجح في أن يحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل اللاعبين في العالم 2019، وذلك بعد ميسي صاحب المركز الأول، وفيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني، وكريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث.
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