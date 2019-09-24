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"زعيم حقيقي".. شاهد رأي الرئيس الأمريكي في "السيسي" بعد التظاهرات المزعومة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:48 ص
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زعيم حقيقي.. شاهد رأي الرئيس الأمريكي في السيسي بعد التظاهرات المزعومة
الرئيس السيسي
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ الزعيم الحقيقي"، وذلك خلال لقائه مساء أمس.

والتقى ترامب، السيسي، الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، وصف ترامب، الرئيس السيسي بأنه "زعيم حقيقي". 

وفي تعليقه على المظاهرات المزعومة الأخيرة في مصر، قال ترامب: "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع".

ووصف ترامب، نظيره المصري بأنه "قائد عظيم محترم"، مضيفا: "قبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى".

ومن جهته، اتهم السيسي قوى "الإسلام السياسي" بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلاده، قائلا: "الشعب المصري لم ولن يقبل بحكم الإسلام السياسي".

وأكد الرئيس السيسي، أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين. 

وفي تطرقه إلى التوتر الراهن في منطقة الخليج، قال السيسي، إن القاهرة تقدر عاليا "حكمة" الرئيس الأمريكي في التعامل مع الخيار العسكري في منطقة الخليج كـ "خيار أخير" لحل هذه الأزمة.
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