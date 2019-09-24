أغنية سعد لمجرد الجديدة تستمر في حصد المشاهدات المليونية

وتخطت مشاهدات الأغنية أكثر من 17,123,215 مشاهدة بعد طرحها بقناة لمجرد بيوتيوب.

استمرت أغنية سعد لمجرد الجديدة "يخليك للي"، في حصد المشاهدات المليونية، وذلك









كلمات الأغنية





يخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي

منخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح

وانا وانا ومن لاقانا عاجباني فيه الرزانة

طيبة القلب والحنانة شكون فحالي انا

عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا

يستاهل كل الهدايا للي فالكون

فاهمني حاسس بيا عارفني تايق فيا

ويلا غضبت يخاف عليا و بالو مشطون

ديما عاطيني الخاطر نلقاه جنبي حاضر

ومحبتي ليه زايدة اكثر منقول عييت

وعيونو فيها نحصل كلامو حلو كي العسل

مخليني معاه نوصل فين بغيت وانا وانا و من لاقانا عاجباني فيه الرزانة

طيبة القلب والحنانة شكون فحالي أنا







"إنساي"





واحتفل الفنان سعد لمجرد، بوصول فيديو كليب دويتو " " الذي يجمعه بالفنان محمد رمضان، لأكثر من 100 مليون مشاهدة عبر الـ"يوتيوب".