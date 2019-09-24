أبرز وأهم الأخبار اليوم الإثنين في محافظة بني سويف

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شهت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، على مدار 24 ساعة، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن السويفي، فضلا عن تقديم "الفجر" عددا من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.. وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:



"الحقوق" بطلًا لكأس الدورة الصيفية بجامعة بني سويف



فاز فريق كرة القدم بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، بكأس البطولة الصيفية للجامعة، في المباراة النهائية أمام فريق كلية الحقوق وكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعددًا من عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس وومدير عام رعاية الشباب والطلاب.



حبس ضابط شرطة لاتهامه بالاستيلاء على سلاح ميري



قرر قاضي المعارضات بمحكمة بني سويف، استمرار حبس ضابط شرطة برتبة نقيب، 15 يوم على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه باستيلائه على طبنجة ميري خاصة بأحد ضباط المديرية، من استراحة الضباط ببني سويف الجديدة شرق النيل، وبيعها لأحد الأشخاص.



تسجيل 4 آلاف رسالة علمية بالمكتبة الرقمية بجامعة بني سويف



صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن المكتبة الرقيمة مستعدة لاستقبال الباحثين والطلاب بما يزيد عن 95 ألف مقتني "مجلد" بمكتبات كليات الجامعة والتي تصل الى 30 مكتبة، لافتا الى ان أجمالي تسجيل الرسائل العملية بالمكتبة الرقمية بلغ ما يزيد عن أربعة آلاف رسالة ماجيستير ودكتوراه، يأتي هذا في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل وصول الطلاب لكافة المراجع والدوريات العلمية فى كافة التخصصات الدقيقة.



"اعرف مرضك".. ندوة توعوية لمرضى التأمين الصحي



عقد فرع التأمين الصحي ببني سويف، اليوم، ندوة علمية توعوية لمنتفعي التأمين الصحي ببني سويف لمرضى ٲنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا" بعنوان "أعرف مرضك" بقاعة التدريب بمبنى إدارة الفرع.



القوى العاملة تعلن عن فرص للعمل محاسبين ومندوبين مبيعات



أعلنت مديرية القوى العاملة ببني سويف، برئاسة عرفان الشافعي، عن توفير فرص عمل للشباب الخريجين الحاصلين على مؤهلات عليا بعددًا من الشركات والمصانع العاملة بالمناطق الصناعية ببني سويف، ونشرت المديرية إعلانًا على صفحتها بـ"فيس بوك" يشير إلى حاجة مصنع أكما للكيماويات والتعدين لـ"محاسبين" من الجنسين، على دراية بأصول المحاسبة، ويشترط خبرة 5 سنوات، وإجادة تامة للحاسب الآلي وللغة الإنجليزية.

