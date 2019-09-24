5 تحديات لحسام البدري بعد قيادة منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن إختيار حسام البدري مدير فنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

وتعقد الجماهير المصرية الأمال على المدير الفنى السابق للنادى الأهلى حسام البدري والذى حقق من قبل العديد من الإنجازات كمدرب لعودة منتخب مصر لسابق عهده، ويستعرض "الفجر الرياضي" 5 تحديات للبدري فى قيادة منتخب مصر.

1_ عودة الإنضباط

عودة الإنضباط لمنتخب مصر تعد هى اولى خطوات الإصلاح بالنسبة لحسام البدري والذى يعرف عنه الجدية فى التعامل مع اللاعبين، وظهر خلال الفترة الأخيرة العديد من المشاكل التى تصدرها اللاعبين كان أولها فى معسكر كأس العالم بروسيا عام 2018 ثم معسكر كاس الأمم الأفريقية و التي نظمتها مصر والخروج المبكر من البطولة وأكثر من أزمة حدثت كان أكبرها ازمة عمرو وردة لاعب منتخب مصر والتى سببت هزة كبيرة داخل المنتخب.









2_ طريقة لعب "واضحة"

عانى المنتخب الوطنى خلال العام الماضي من إضطراب فى الأداء على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومى، كان المنتخب يلعب منذ 2015 وحتي 2018 بطريقة دفاعية بحته بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر ثم بعدما تولى خافير أجيري وأعلن انه سيلعب كرة هجومية وظهر فى المنتخب العديد من العيوب الدفاعية والثغرات والتى كانت واضحة بشدة فى الفترة الأخيرة للمدرب المكسيكى خاصة فى كأس الأمم الإفريقية وخروج مصر من البطولة من دور ال 16، لذلك يكون على البدري تحدي كبير فى إختيار طريقة اللعب التى تتناسب مع إمكانيات لاعبو المنتخب.





3_ الإستفادة من شباب "الأولمبي"

يضم المنتخب الأولمبي المصري والذى يقوده شوقي غريب العديد من العناصر المميزة والمتألقة والتى تشارك بصفة مستمرة مع أنديتها بالبطولات المختلفة مثل مصطفي محمد مهاجم نادى الزمالك وصلاح محسن مهاجم النادى الأهلي ورمضان صبحي لاعب الأهلي وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وأسامة جلال لاعب إنبي والعديد أيضاً والذى من الممكن أن يستفيد منهم المنتخب الأول تحت قيادة البدري.









4_ الصعود لكأس الأمم الإفريقية

تقع مصر ضمن مجموعة تضم كل من توجو وجزر القمر وكينيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون، ولذلك يعد أول تحدي لحسام البدري هو الوصول للكان ليستمر مع المنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم 2022.









5_ إختيار الوديات

عانى المنتخب الوطنى خلال الفترة الماضية تحت قيادة خافير أجيري من ضعف المباريات الودية مما جعل أداء المنتخب سئ فى المباريات التى تكون أمام منتخبات كبري، لذلك يعد أمر إختيار الوديات بالنسبة للبدري مع اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى شئ هام للغاية للوقوف علي مستوى لاعبو المنتخب.





ويحسم مسؤولى الجبلاية مع البدري جميع أسماء الجهاز المعاون للإعلان رسمياً يوم الأربعاء عن الجهاز الفنى بالكامل وأيضاً تجهيز مؤتمر صحفي كبير لتقديم الجهاز يوم الخميس القادم.





ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.