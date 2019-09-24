"أديب" مهنئا السعودية بعيدها الوطني: "هنفضل كتف بكتف"
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:29 ص
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هدى عبدالرازق
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هنأ الإعلامي عمرو أديب، السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني الـ 89، قائلا: "هم حلفاؤنا وأصدقاؤنا وإخواتنا"، موضحا أن هناك نحو 3 مليون مصري يعمل بالسعودية، ويحصلون على أفضل معاملة.
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن المصريين في السعودية وغيرها من الدول يرسلون إلى مصر المال الذي ينعش اقتصادها، منوها بأن احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني كان مذهلا بقيادة المستشار تركي آل الشيخ.
وأوضح أن الاحتفال مستمر لمدة 4 أيام، وبه كل أنواع الاحتفال من إقامة حفلات غنائية، ومطاعم، وألعاب نارية، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تنعم بقوتها، وهى تستحق هذا المستوى من الحفلات، والترفية عن المواطن، واشعار المواطن بقوة دولته.
وثمن عدم تركيز هيئة الترفية السعودية على مدينة بعينها، بل تهتم وتطور كل المدن السعودية، حيث أصبح مستوى اللترفية بالمدن السعودية عالميا، حيث تحول اليوم الوطني السعودي إلى موسم من مواسم السعودية، لافتا إلى أنه عاشقا للطعام السعودي.
ولفت "أديب"، إلى أن السعودية دخلت إلى مستوى المطاعم العالمية، فقد أصبحت المطاعم متميزة، وبها مطاهم أفضل من الموجودة في باريس، معقبا: "السعودية تستحق هذا المستوى، وربنا مع السعودية هذه الأيام، وهنكون كتف بكتف مع المملكة العربية السعودية".
هذا وتحتفل السعودية باليوم الوطني الـ 89 والموافق 23 سبتمبر.
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن المصريين في السعودية وغيرها من الدول يرسلون إلى مصر المال الذي ينعش اقتصادها، منوها بأن احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني كان مذهلا بقيادة المستشار تركي آل الشيخ.
وأوضح أن الاحتفال مستمر لمدة 4 أيام، وبه كل أنواع الاحتفال من إقامة حفلات غنائية، ومطاعم، وألعاب نارية، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تنعم بقوتها، وهى تستحق هذا المستوى من الحفلات، والترفية عن المواطن، واشعار المواطن بقوة دولته.
وثمن عدم تركيز هيئة الترفية السعودية على مدينة بعينها، بل تهتم وتطور كل المدن السعودية، حيث أصبح مستوى اللترفية بالمدن السعودية عالميا، حيث تحول اليوم الوطني السعودي إلى موسم من مواسم السعودية، لافتا إلى أنه عاشقا للطعام السعودي.
ولفت "أديب"، إلى أن السعودية دخلت إلى مستوى المطاعم العالمية، فقد أصبحت المطاعم متميزة، وبها مطاهم أفضل من الموجودة في باريس، معقبا: "السعودية تستحق هذا المستوى، وربنا مع السعودية هذه الأيام، وهنكون كتف بكتف مع المملكة العربية السعودية".
هذا وتحتفل السعودية باليوم الوطني الـ 89 والموافق 23 سبتمبر.
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