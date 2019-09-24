"السلع الحرة وضربة المكنة".. باب خلفي للتلاعب ببطاقات التموين في بني سويف (صور)

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رصدت "الفجر" حالة التوتر التي تشهدها العلاقة بين البقالين التموينيين ومواطني بني سويف، بعد تكرار محاولات بعض البقالين التلاعب بقيمة الدعم، خاصة بعد الزيادات المتلاحقة فى قيمة نصيب لفرد ببطاقة الدعم التمويني، والتي حركت لعاب بعض البقالين، من معدومي الضمير، حيث أصبح هدفهم الأول والأخير التلاعب في المقررات التموينية، من أجل كسب بضعة جنيهات من كل بطاقة، ما ينتج عنه أزمات متكررة أمام محال البقالة التمونينة، بالقري والمراكز، فى الأيام الأولى من كل شهر.



في البداية قالت مريم عبد السلام، ممرضة، بمركز ببا، جنوب بني سويف، إنها توجهت لإحدى فروع جمعيتي لصرف تموين لـ6 أفراد مقيدين على بطاقة تموينية ولهم الحق في صرف سلع بـ250 جنيها طبقا لتعليمات الوزارة بأن يكون الدعم لأول 4 أفراد 50 جنيها ثم 25 جنيها للأفراد الإضافية، فقال لي: "ليكوا دعم بـ249 جنيه"، وعندما سألته عن الجنيه فكان رده "بتاع الوزارة"، والجنيه محل الحديث لم يكن "ضربة المكنة" كما يسمونها وكما تفرضها وزارة التموين، فضربة المكنة لدى البقالين تختلف حسب أهوائهم وطقوسهم، فالبعض يأخذ 3 جنيهات والآخرون يضعون قاعدة لها حيث تزيد بحسب عدد الأفراد، بينما يسمونها آخرون "المشال".



وقال جابر بدوي، معاون بالإدارة الزراعية، إن جميع البقالين وفروع جمعيتي يأخذون من المواطنين مبالغ تزيد عما هو مقرر بالإيصال، تحت مسميات "ضربة المكنة والمشال" مؤكدا أنه يتم تحصيل 10 جنيهات زيادة عليه كل شهر بحجة "ضربة المكنة"، مؤكدًا أن جميع البقالين يطالبون بمبلغ يفوق المذكور في الإيصال تحت مسميات كثيرة ما أضطرني لإيقاف التعامل مع أكثر من منفذ تمويني سواء بقالة أو فروع جمعيتي لنفس السبب حتى اكتشفت أنهم جميعا يقومون بنفس الفعل، بهدف إستنزاف جيوب المواطنين وجمع أموال بطرق غير رسمية.



وقالت مريم سعيد، معلمة بمدرسة إبتدائية، إن السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين يفوق سعرها عن السعر الحر، وأن الزيوت والسمن والشاي في السوبر ماركت أرخص من فروع جمعيتي وبقالين التموين، مؤكدة أن فى آخر عملية صرف للمقررات التموينية، طلب منها البقال 6 جنيهات، زيادة عن قيمة الوصل الذي تم إستخراجه بالمقررات التي تم صرفها، تحت مسمى "ضربة المكنة" وحينما واجهته بإن ضربة المكنة جنيهًا واحدًا على كل بطاقة رد قائلا "ده كلام تلفزيون وجرايد يا مدام".



من جانبه أكد مكرم مرقص، مدير الإدارة التمونينة، أن ضربة المكنة جنيها واحدا على كل بطاقة، وأن من يقوم بتحصيل أكثر من ذلك يعد نصبا على المواطنين ويجب تسجيل شكوى ضده لاتخاذ الإجراء اللازم، مطالبًا المواطنين بالحفاظ على الدعم النقدري بالبطاقة عن طريق الإطلع شهريا على الأسعار التي تعلنها الوزارة للمجموعة السلعية التى يتم طرحها بالمجمعات وجمعيتي والبقال التمويني.



وطالب مدير الإدارة التموينية، من المواطنين بعد شراء السلع بالسعر الحر فعدد كبير من البدالين يخلط بين السلع الحرة والتى يتم صرفها من أي مكان ومقررات التموين الأساسية، وكذلك التأكد من أى جديد بالأسعار من خلال الوزارة، مؤكدًا أن أى رسوم يطلبها البقالين بشأن صرف السلع التموينية فكلها غير حقيقية.

