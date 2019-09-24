أستاذ علوم سياسية: توجه مصر للقارة السمراء توازن سياستها الخارجية

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قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة برلمان دولي، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة، بمثابة إلقاءه كلمة أمام العالم.



وتابع أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي بعد فترة نشاط كبير لدبلوماسية القمة التي أطلقها الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد الكثير من اللقاءات الثنائية مع مختلف قادة دول العالم، على هامش كلمته بالجمعية العام للأمم المتحدة، وهذا يأتي في اطار دبلوماسية القمة.



وأشار إلى أن مصر على مدى الـ40 عامًا الماضية، كانت تتوجه نحو أوروبا وللولايات المتحدة فقط، وكأن العالم لا يخرج عن هذه الدول، لكن مصر خلال السنوات الأخيرة توجهت للقارة السمراء وللدول الآسيوية بقوة، وهذا يعكس جزء كبير من مرونة وتوازن سياسة مصر الخارجية الفترة الاخيرة.



وأشار إلى أن القمة الثلاثية المصرية الاردنية العراقية التي انعقدت على هامش كلمة الرئيس في الجمعية العامة، تأتي في اطار التنسيق مع هذه الدول، خاصة من الناحية الأمنية في ظل تطورات الأوضاع في الخليج، والحفاظ على مؤسسات الدولة العراقية ووحدة أراضيه، والتنسيق مع الجانب الأردني حول القضية الفلسطينية

