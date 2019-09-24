ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أستاذ علوم سياسية: توجه مصر للقارة السمراء توازن سياستها الخارجية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:21 ص
Advertisements
أستاذ علوم سياسية: توجه مصر للقارة السمراء توازن سياستها الخارجية
الدكتور إكرام بدر الدين
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة برلمان دولي، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة، بمثابة إلقاءه كلمة أمام العالم.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي بعد فترة نشاط كبير لدبلوماسية القمة التي أطلقها الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد الكثير من اللقاءات الثنائية مع مختلف قادة دول العالم، على هامش كلمته بالجمعية العام للأمم المتحدة، وهذا يأتي في اطار دبلوماسية القمة.

وأشار إلى أن مصر على مدى الـ40 عامًا الماضية، كانت تتوجه نحو أوروبا وللولايات المتحدة فقط، وكأن العالم لا يخرج عن هذه الدول، لكن مصر خلال السنوات الأخيرة توجهت للقارة السمراء وللدول الآسيوية بقوة، وهذا يعكس جزء كبير من مرونة وتوازن سياسة مصر الخارجية الفترة الاخيرة.

وأشار إلى أن القمة الثلاثية المصرية الاردنية العراقية التي انعقدت على هامش كلمة الرئيس في الجمعية العامة، تأتي في اطار التنسيق مع هذه الدول، خاصة من الناحية الأمنية في ظل تطورات الأوضاع في الخليج، والحفاظ على مؤسسات الدولة العراقية ووحدة أراضيه، والتنسيق مع الجانب الأردني حول القضية الفلسطينية
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: الدكتور إكرام بدر الدين افريقيا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
21:00
-
فياريال
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
21:00
-
يوفنتوس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون
x
20:45
ليستر سيتي
بريستون نورث ايند
x
20:45
مانشستر سيتي
كولشيستر
x
20:45
توتنهام هوتسبير
آرسنال
x
20:45
نوتينجهام فورست

DMCA.com Protection Status