عاجل.. "السيسي" يؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتعامل مع تفشي ظاهرة الإرهاب
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:16 ص
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أمنية فوزي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتعامل مع تفشي ظاهرة الإرهاب، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وأكد الرئيس السيسي، على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل.
كما أكد الرئيس السيسي، أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة السودان على استعادة الاستقرار.
وأكد الرئيس السيسي، على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل.
كما أكد الرئيس السيسي، أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة السودان على استعادة الاستقرار.
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