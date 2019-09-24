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عاجل.. "السيسي" يؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتعامل مع تفشي ظاهرة الإرهاب

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:16 ص
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عاجل.. السيسي يؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتعامل مع تفشي ظاهرة الإرهاب
الرئيس السيسي
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أمنية فوزي
 
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتعامل مع تفشي ظاهرة الإرهاب، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس السيسي، على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل.

كما أكد الرئيس السيسي، أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة السودان على استعادة الاستقرار.

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