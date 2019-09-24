تعرف على اللاعبين الذي صوت لهم "رياض محرز" في جائزة the best
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:07 ص
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عمر عبدالعزيز
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توج النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2019 ، وذلك بعد منافسة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وفان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.
وكشفت التقارير الصحفية عن تصويت رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وقائد منتخب الجزائر وجاءت كالتالي:
1 - ليونيل ميسي لاعب برشلونة.
2 - ساديو ماني لاعب ليفربول.
3 - محمد صلاح لاعب ليفربول.
وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن حفل جوائز الفيفا "ذا بيست" لعام 2019 ، دون ذكر سبب واضح، وقد رحجت التقارير أنه يعاني من إصابة عضلية مع ناديه.
وكان الأرجنتيني ميسي، قائد ونجم هجوم برشلونة على جائزة أفضل في العالم للعام 2019 ، وذلك بعد منافسة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وفان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.
وبعد فوز ليونيل ميسي، نشر كريستيانو رونالدو عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعية ما يلي: "الصبر والمثابرة هي صفات المحترف عن الهواة.. كل عظيم كان يومًا صغير.. ضع باعتبارك دائمًا بعد الليل يأتي الفجر".
ومن الجدير بالذكر انه يعد رونالدو من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، مع فيرجل فان ديك مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة.
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