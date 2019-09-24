تعرف على اللاعبين الذي صوت لهم "رياض محرز" في جائزة the best

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن حفل جوائز الفيفا "ذا بيست" لعام 2019 ، دون ذكر سبب واضح، وقد رحجت التقارير أنه يعاني من إصابة عضلية مع ناديه.





وكان الأرجنتيني ميسي، قائد ونجم هجوم برشلونة على جائزة أفضل في العالم للعام 2019 ، وذلك بعد منافسة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وفان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.





وبعد فوز ليونيل ميسي، نشر كريستيانو رونالدو عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعية ما يلي: "الصبر والمثابرة هي صفات المحترف عن الهواة.. كل عظيم كان يومًا صغير.. ضع باعتبارك دائمًا بعد الليل يأتي الفجر".



