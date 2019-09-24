اسعار الدولار اليوم الإثنين 23/9/2019.. والعملة الأمريكية تلتقط الأنفاس من سلسلة التراجعات

اسعار الدولار اليوم

اسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك اسعار شؤاء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16٫2418 16٫3667 اسعار الدولار في بنك مصر 16.24 16.34 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.24 16.34 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.24 16.34 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.24 16.34 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.24 16.34 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ١٦٫26 16.36 اسعار الدولار في بنك عودة 16.26 16.36

اسعار الدولار عالميًا

ارتفعت اسعار الدولا أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات أمس الإثنين، ليرتفع أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.0995 دولار، بينما تراجع أمام الين بنسبة هامشية 0.09 بالمائة مُسجلاً 107.46 ين.





وارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة عند 1.2431 دولار، فيما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة عند 0.9901 فرنك، بالتزامن مع صعود مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 98.617 بعد أن وصل إلى 98.83 في وقت سابق من التعاملات.