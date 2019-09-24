اسعار الدولار اليوم الإثنين 23/9/2019.. والعملة الأمريكية تلتقط الأنفاس من سلسلة التراجعات
|
البنك
|
اسعار شؤاء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16٫2418
|
16٫3667
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
١٦٫26
|
16.36
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.26
|
16.36
ارتفعت اسعار الدولا أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات أمس الإثنين، ليرتفع أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.0995 دولار، بينما تراجع أمام الين بنسبة هامشية 0.09 بالمائة مُسجلاً 107.46 ين.
وارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة عند 1.2431 دولار، فيما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة عند 0.9901 فرنك، بالتزامن مع صعود مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 98.617 بعد أن وصل إلى 98.83 في وقت سابق من التعاملات.
اسعار الدولار فى البنوك
|البنوك المصرية
|سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار في البنك المركزي المصري
|16٫2418
|16٫3667
|سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
|16.24
|16.34
|سعر الدولار في بنك مصر
|16.24
|16.34
|سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|16.24
|16.34
|سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
|16.24
|16.34
|أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
|16.26
|16.36
|أسعار الدولار في بنك عودة
|16.26
|16.36
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