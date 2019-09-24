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اسعار الدولار اليوم الإثنين 23/9/2019.. والعملة الأمريكية تلتقط الأنفاس من سلسلة التراجعات

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:11 ص
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اسعار الدولار اليوم الإثنين 23/9/2019.. والعملة الأمريكية تلتقط الأنفاس من سلسلة التراجعات
اسعار الدولار
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الدولار اليوم
التقطت اسعار الدولار انفاسها امام الجنيه المصري ليشهد حالة استقرار نسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصبح هناك حراك طفيف لا يتخطي 1 قرش ما بين الارتفاع والانخفاض تختلف من بنك لأخر بحسب موقع الدولار لايف، وذلك بعد أن مر بسلسلة تراجعات كبيرة خلال التعاملات الأخيرة ليفقد 25 قرش منذ تعاملات شهر سبتمبر، وحقق خسائر بقيمة 14 قرشًا في تعاملات الأسبوع الجاري ليصل إلى مستويات 16.24 جنيه للشراء ونحو 16.34 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الحالي مقارنة بنحو 16.37 جنيه للشراء و 16.47 جنيه للبيع الأسبوع الماضي.

اسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك

اسعار شؤاء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16٫2418

16٫3667

اسعار الدولار في بنك مصر

16.24

16.34

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.24

16.34

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.24

16.34

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.24

16.34

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.24

16.34

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

١٦٫26

16.36

اسعار الدولار في بنك عودة

16.26

16.36

 

اسعار الدولار عالميًا

ارتفعت اسعار الدولا أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات أمس الإثنين، ليرتفع أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.0995 دولار، بينما تراجع أمام الين بنسبة هامشية 0.09 بالمائة مُسجلاً 107.46 ين.


وارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة عند 1.2431 دولار، فيما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة عند 0.9901 فرنك، بالتزامن مع صعود مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 98.617 بعد أن وصل إلى 98.83 في وقت سابق من التعاملات.

اسعار الدولار فى البنوك

البنوك المصريةسعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري16٫241816٫3667
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري16.2416.34
سعر الدولار في بنك مصر16.2416.34
سعر الدولار في بنك الإسكندرية16.2416.34
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي16.2416.34
أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي16.2616.36
أسعار الدولار في بنك عودة16.2616.36

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