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عاجل.. "السيسي" يؤكد حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة مع أمريكا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:06 ص
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عاجل.. السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة مع أمريكا
الرئيس السيسي
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أمنية فوزي
 
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة مع أمريكا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وكما أكد الرئيس السيسي، على أهمية الشراكة بين مصر وأمريكا في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وكان وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه" زعيم حقيقي"، خلال مشاركتة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، قال ترامب في تعليقه على المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، إن المظاهرات تجري في كل دول العالم، وأن لدى مصر "قائدا رائعا يحظى بالاحترام".

من جهته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإسلام السياسي سيبقى على حالة عدم الاستقرار في المنطقة، متابعًا: "الموضوع في مصر على وجه التحديد لا يستطيع أن يقبل أن يحكم الإسلام السياسي مصر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المذاع على فضائة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن الشعب المصري رفض هذه المسألة عندما حكم لمدة عام.

وتابع أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد.
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