إخواني إرهابي يكشف بالتفصيل محاولة اغتيال "السيسي" في استراحة المعمورة



واستطرد "نجم"، أنه كان يتابع تقارير الرصد مع المسئول الحركي عمار، منوها بأن عمار أبلغه أن أحد العاملين داخل الاستراحة أخبره أن الرئيس يتردد على المكان بطائرة خاصة، ووقت تردده أحد أفراد التنظيم سيكون متواجدا بالشقة ومعه بندقية قناصة لتنفيذ عملية اغتيال الرئيس.



عرض الإعلامي عمرو أديب، اعترافات الإرهابي أحمد إمام نجم عضو لواء الثورة الإخواني بمراقبة استراحة الرئاسة بالمعمورة في محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال "نجم"، خلال مقطع فيديو ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إنه انضم لتنظيم الإخوان بعد ثورة 25 يناير 2011، وشارك في اعتصام رابعة بعد عزل محمد مرسي، موضحا أنه شارك في أعمال العنف والمظاهرات الإخوانية.وأضاف "نجم"، أنه انضم للواء الثورة الإخواني في 2017 حتى ينفذ أعمال عنف ضد الدولة المصرية بعد عزل محمد مرسي، وحصل على دورات إعداد على السلاح الآلي، ورصد الأهداف، منوها بأن أول عمل نفذه بعد حصوله على هذه الدورات كانت رصد شخصية مهمة تمر بمنطقة المهندسين.وتابع "نجم"، أن المسئول الحركي عمار كلفه أن يتوجه إلى وحدة سكنية تابعة للحركة في منطقة المعمورة، ويرصد من هناك استراحة رئاسة الجمهورية، موضحا أنه استلم 2 كااميرا تصوير، وكان يرصد المنطقة المحيطة للاستراحة، والجزء الواضح من المبنى.