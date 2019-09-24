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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل قفزاته

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل قفزاته
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم
تواصل اسعار الذهب الارتفاع فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 24/9/2019، مع استمرار الصعود العالمي فى سعر الذهب
 
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 598.67 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 698.45  جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 798.21  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,588 جنيه.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

789 إلى 791

عيار 22 

723 إلى 725

عيار 21

690 إلى 692

عيار 18

591 إلى 593

عيار 14

460 إلى 461

عيار 12

394 إلى 395

الاونصة

24.525 إلى 24.596

الجنيه الذهب

5,520 إلى 5,536

الكيلو

788.571 إلى 790.857

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 798.21 جنيه     

 48.96$

سعر الذهب عيار 22

 731.70جنيه

 44.88$

اسعار الذهب عيار 21

698.45جنيه       

42.84$

اسعار الذهب عيار 18

 598.67جنيه

36.72$

سعر الذهب عيار 14

465.63جنيه

28.56$

سعر الذهب عيار 12

399.11جنيه

24.48 $

سعر الذهب عيار 9

299.33جنيه

18.36 $

اسعار أوقية الذهب

24,824 جنيه

1,523 $

اسعار جنيه الذهب

5,588 جنيه

342.72 $

اسعار كيلو الذهب

798,213 جنيه

48,958 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

22 سبتمبر

796.30

696.78

596.24

464.51

398.15

21 سبتمبر

796.30

696.78

597.24

464.51

398.15

20 سبتمبر

795.66

696.22

596.76

464.14

397.83

19 سبتمبر

786.38

688.10

589.80

464.14

397.83

18 سبتمبر

785.97

687.74

589.49

458.49

392.99

17 سبتمبر

788.82

690.23

591.62

460.15

394.41

16 سبتمبر

787.43

689.01

590.58

459.33

393.71

15 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

14 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

13 سبتمبر

786.28

688.01

589.72

458.66

393.14

 

اسعار الذهب عالميًا

قفزت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين ، لتصعد بنحو 16 دولار مع استمرار ترقب نتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، وعقب الإعلان عن ارتفاع النشاط الصناعي للولايات المتحدة لأعلى مستوى في خمسة أشهر خلال سبتمبر الجاري ، كما شهد القطاع الخدمي توسعاً في الأداء وإن كان بصورة محدودة .


وشهدت منطقة اليورو تراجع في النشاط الاقتصادي لأدنى مستوى في 6 أعوام تقريباً هذا بالإضافة إلى انخفاض النشاط الصناعي في ألمانيا لأدنى مستوى في 10 سنوات.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر عند التسوية ،  بنحو 1.1 بالمائة أو ما يوازي 16.40 دولار لينهي التعاملات عند مستوى 1531.50 دولار للأوقية، وهي أعلى تسوية منذ 4 سبتمبر الجاري.

وارتفع سعر التسليم الفوري لسعر الذهب بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بعد التراجع الهامشي في بداية الجلسة، بأكثر من 0.4 بالمائة أو 6.64 دولار ليسجل 1523.54 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.2 بالمائة ليصل إلى 98.671.

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