اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل قفزاته
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
789 إلى 791
|
عيار 22
|
723 إلى 725
|
عيار 21
|
690 إلى 692
|
عيار 18
|
591 إلى 593
|
عيار 14
|
460 إلى 461
|
عيار 12
|
394 إلى 395
|
الاونصة
|
24.525 إلى 24.596
|
الجنيه الذهب
|
5,520 إلى 5,536
|
الكيلو
|
788.571 إلى 790.857
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
798.21 جنيه
|
48.96$
|
سعر الذهب عيار 22
|
731.70جنيه
|
44.88$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
698.45جنيه
|
42.84$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
598.67جنيه
|
36.72$
|
سعر الذهب عيار 14
|
465.63جنيه
|
28.56$
|
سعر الذهب عيار 12
|
399.11جنيه
|
24.48 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
299.33جنيه
|
18.36 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,824 جنيه
|
1,523 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,588 جنيه
|
342.72 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
798,213 جنيه
|
48,958 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
22 سبتمبر
|
796.30
|
696.78
|
596.24
|
464.51
|
398.15
|
21 سبتمبر
|
796.30
|
696.78
|
597.24
|
464.51
|
398.15
|
20 سبتمبر
|
795.66
|
696.22
|
596.76
|
464.14
|
397.83
|
19 سبتمبر
|
786.38
|
688.10
|
589.80
|
464.14
|
397.83
|
18 سبتمبر
|
785.97
|
687.74
|
589.49
|
458.49
|
392.99
|
17 سبتمبر
|
788.82
|
690.23
|
591.62
|
460.15
|
394.41
|
16 سبتمبر
|
787.43
|
689.01
|
590.58
|
459.33
|
393.71
|
15 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
|
14 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
|
13 سبتمبر
|
786.28
|
688.01
|
589.72
|
458.66
|
393.14
اسعار الذهب عالميًا
قفزت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين ، لتصعد بنحو 16 دولار مع استمرار ترقب نتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، وعقب الإعلان عن ارتفاع النشاط الصناعي للولايات المتحدة لأعلى مستوى في خمسة أشهر خلال سبتمبر الجاري ، كما شهد القطاع الخدمي توسعاً في الأداء وإن كان بصورة محدودة .
وشهدت منطقة اليورو تراجع في النشاط الاقتصادي لأدنى مستوى في 6 أعوام تقريباً هذا بالإضافة إلى انخفاض النشاط الصناعي في ألمانيا لأدنى مستوى في 10 سنوات.
وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر عند التسوية ، بنحو 1.1 بالمائة أو ما يوازي 16.40 دولار لينهي التعاملات عند مستوى 1531.50 دولار للأوقية، وهي أعلى تسوية منذ 4 سبتمبر الجاري.
وارتفع سعر التسليم الفوري لسعر الذهب بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بعد التراجع الهامشي في بداية الجلسة، بأكثر من 0.4 بالمائة أو 6.64 دولار ليسجل 1523.54 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.2 بالمائة ليصل إلى 98.671.
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