اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل قفزاته

اسعار الذهب اليوم

تواصل اسعار الذهب الارتفاع فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 24/9/2019، مع استمرار الصعود العالمي فى سعر الذهب

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 598.67 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 698.45 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 798.21 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,588 جنيه.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 789 إلى 791 عيار 22 723 إلى 725 عيار 21 690 إلى 692 عيار 18 591 إلى 593 عيار 14 460 إلى 461 عيار 12 394 إلى 395 الاونصة 24.525 إلى 24.596 الجنيه الذهب 5,520 إلى 5,536 الكيلو 788.571 إلى 790.857

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 798.21 جنيه 48.96$ سعر الذهب عيار 22 731.70جنيه 44.88$ اسعار الذهب عيار 21 698.45جنيه 42.84$ اسعار الذهب عيار 18 598.67جنيه 36.72$ سعر الذهب عيار 14 465.63جنيه 28.56$ سعر الذهب عيار 12 399.11جنيه 24.48 $ سعر الذهب عيار 9 299.33جنيه 18.36 $ اسعار أوقية الذهب 24,824 جنيه 1,523 $ اسعار جنيه الذهب 5,588 جنيه 342.72 $ اسعار كيلو الذهب 798,213 جنيه 48,958 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 22 سبتمبر 796.30 696.78 596.24 464.51 398.15 21 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 20 سبتمبر 795.66 696.22 596.76 464.14 397.83 19 سبتمبر 786.38 688.10 589.80 464.14 397.83 18 سبتمبر 785.97 687.74 589.49 458.49 392.99 17 سبتمبر 788.82 690.23 591.62 460.15 394.41 16 سبتمبر 787.43 689.01 590.58 459.33 393.71 15 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29 14 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29 13 سبتمبر 786.28 688.01 589.72 458.66 393.14

اسعار الذهب عالميًا

قفزت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين ، لتصعد بنحو 16 دولار مع استمرار ترقب نتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، وعقب الإعلان عن ارتفاع النشاط الصناعي للولايات المتحدة لأعلى مستوى في خمسة أشهر خلال سبتمبر الجاري ، كما شهد القطاع الخدمي توسعاً في الأداء وإن كان بصورة محدودة .





وشهدت منطقة اليورو تراجع في النشاط الاقتصادي لأدنى مستوى في 6 أعوام تقريباً هذا بالإضافة إلى انخفاض النشاط الصناعي في ألمانيا لأدنى مستوى في 10 سنوات.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر عند التسوية ، بنحو 1.1 بالمائة أو ما يوازي 16.40 دولار لينهي التعاملات عند مستوى 1531.50 دولار للأوقية، وهي أعلى تسوية منذ 4 سبتمبر الجاري.

وارتفع سعر التسليم الفوري لسعر الذهب بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بعد التراجع الهامشي في بداية الجلسة، بأكثر من 0.4 بالمائة أو 6.64 دولار ليسجل 1523.54 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.2 بالمائة ليصل إلى 98.671.