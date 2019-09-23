محمد عمارة يكشف تفاصيل مبادرة "يوم العلم"
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:47 م
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داليا الحسين
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أعلن الدكتور محمد عمارة، أمين التسويق السياسي بحزب الحرية المصري، عن تدشين مبادرة تحت عنوان "يوم العلم"، والتي تستهدف تحية "العلم المصري" في المدارس، مشيرًا إلى أن هناك بعض المدارس لا تعطي الاهتمام الكافي لطابور المدرسة.
وقال "عمارة"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الإثنين، إن بعض المدارس لا تعطي قدسية للسلام الجمهوري، رغم أنه أحد الأنشطة التي تمثل تشكيل الوعي الوطني لدى الطفل، لافتًا إلى أن الاهتمام بتحية العلم ينشأ مواطن يكون درع الدولة.
وأضاف أمين التسويق السياسي بحزب الحرية المصري: "العلم المصري ارتبط في وجدان المصريين بالمحافل الرياضية فقط مثل مباريات كرة القدم"، منوها إلى أنه لابد أن يكون متواجد في كل مكان؛ وأن يتم تخصيص له يوم لاسيما أنه يمثل رمزية الدولة ويعبر عن هوية مصر.
وتابع قائلًا: " الجانب الثقافي يرفع درجات الولاء والانتماء لدى المواطن"، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع رئيس الحزب الدكتور صلاح حسب الله، والأمين العام أحمد مهنا والقيادات العليا لإطلاق المبادرة، حيث تم طرحها عليهم ورحبوا بها.
ونوه أمين التسويق السياسي بحزب الحرية المصري إلى أنه تم وضع خطه بحيث يكون كل فرد مسئول عن منطقة معينة ويحصل على التصاريح للازمة، ثم يقوم بالتنسيق مع قيادات المدارس في المنطقة المستهدفة.
ولفت إلى أنه سيتم التركيز على المدارس الفنية التي تلقى اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التعليم الفني شهد طفرة خلال الفترة الماضية، ولذلك تم التركيز عليه بجانب مدارس الأطفال.
واستطرد أمين التسويق السياسي بحزب الحرية المصري: "المبادرة تسعى أن يكون أول يوم دراسي من كل عام يوم "العلم المصري" لتوعية المواطنين والأطفال بأهميته".
وقال "عمارة"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الإثنين، إن بعض المدارس لا تعطي قدسية للسلام الجمهوري، رغم أنه أحد الأنشطة التي تمثل تشكيل الوعي الوطني لدى الطفل، لافتًا إلى أن الاهتمام بتحية العلم ينشأ مواطن يكون درع الدولة.
وأضاف أمين التسويق السياسي بحزب الحرية المصري: "العلم المصري ارتبط في وجدان المصريين بالمحافل الرياضية فقط مثل مباريات كرة القدم"، منوها إلى أنه لابد أن يكون متواجد في كل مكان؛ وأن يتم تخصيص له يوم لاسيما أنه يمثل رمزية الدولة ويعبر عن هوية مصر.
وتابع قائلًا: " الجانب الثقافي يرفع درجات الولاء والانتماء لدى المواطن"، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع رئيس الحزب الدكتور صلاح حسب الله، والأمين العام أحمد مهنا والقيادات العليا لإطلاق المبادرة، حيث تم طرحها عليهم ورحبوا بها.
ونوه أمين التسويق السياسي بحزب الحرية المصري إلى أنه تم وضع خطه بحيث يكون كل فرد مسئول عن منطقة معينة ويحصل على التصاريح للازمة، ثم يقوم بالتنسيق مع قيادات المدارس في المنطقة المستهدفة.
ولفت إلى أنه سيتم التركيز على المدارس الفنية التي تلقى اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التعليم الفني شهد طفرة خلال الفترة الماضية، ولذلك تم التركيز عليه بجانب مدارس الأطفال.
واستطرد أمين التسويق السياسي بحزب الحرية المصري: "المبادرة تسعى أن يكون أول يوم دراسي من كل عام يوم "العلم المصري" لتوعية المواطنين والأطفال بأهميته".
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