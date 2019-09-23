التعاون السعودي يعلن خضوع لاعبه لجراحة عاجلة بالعضلة الضامة

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أعلن نادي التعاون السعودي؛ عن خضوع إبراهيم العتيبي لاعب الفريق؛ لعملية جراحية من أجل التعافي بإصابة العضلة الضامة، مؤخرا.



وأكدت إدارة النادي أن العتيبي؛ سيخضع للعملية صباح بعد غد الثلاثاء، تحت إشراف الطبيب سالم الزهراني؛ قبل عودته للتدريبات الجماعية.



وأوضح نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن تلك الخطوة تأتي بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب للتدخل الجراحي.



وأتم "دعواتنا للاعب إبراهيم العتيبي بالشفاء العاجل والعودة سريعا إلى الملاعب".



على جانب آخر تلقى نادي الهلال السعودي، صدمة قوية، وذلك بعدما تم الإعلان بشكل شبه رسمي عن إمكانية غياب نجم الفريق عن مباراة النادي المقبل أمام نادي التعاون السعودي في الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.



وكان نادي الهلال السعودي قد نجح في تحقيق فوز هام على حساب نادي اتحاد جدة، وذلك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليتصدر الزعيم بطولة الدوري حتى الآن برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني.



وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن الصدمة التي تعرضت لها جماهير الهلال السعودي، هي غياب نجم الفريق البيروفي، أندرية كاريلو، عن تدريبات الفريق في اليومين الماضيين، وهو ما يجعل اللاعب مهددا بالغياب عن مباراة التعاون المقبلة.



وذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب قد تلقى جلسة علاج طبيعي في مستشفى النادي، ولكنه حتى الآن لازال يشعر بألم طفيف في عضلة الفخذ، وربما لن يكون اللاعب قادر على المشاركة في تدريبات الفريق في الساعات المقبلة، مما يزيد من فرص عدم لحاقه بمباراة التعاون.



وفي سياق آخر، قالت تقارير صحفية، إن نادي الهلال السعودي قد أستعاد لاعب خط وسط الفريق الأول في النادي، عبدالله عطيف، والذي أصبح جاهز الآن لخوض المباريات مع الفريق بداية من مباراة الزعيم أمام التعاون.



ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن كون مباراة الهلال والتعاون في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سوف تقام يوم الخميس المقبل، والموافق 26 سبتمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.