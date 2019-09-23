لأول مرة.. ننشر اعترافات أحد مخططي عملية اغتيال الرئيس السيسي في استراحة المعمورة (فيديو)

عرض الإعلامي عمرو أديب، اعترافات الإرهابي محمود هاني عضو لواء الثورة الإخواني، الذي كان مكلف بمراقبة استراحة الرئاسة بالمعمورة في محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال "هاني"، خلال مقطع فيديو ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إنه سافر إلى سوريا في 2013 وانضم لتنظيم القاعدة، ونفذ عمليات هناك، وعاد إلى مصر في 2014 لتنفذ عمليات ضد أفراد الجيش والشرطة، وكان من المفترض أن ينفذ عملية في 6 أكتوبر ولكنها فشلت.





وأوضح أنه حصل على تدريب في الرصد والمتابعة، وشارك في رصد استراحة المعمورة لتنفيذ عملية اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.



