خالد صديق: 31 مليار جنيه تكلفة الانتهاء من العشوائيات

قال المهندس خالد صديق، رئيس جهاز تطوير العشوائيات، إن الصندوق أنفق 652 مليون جنيه فقط من عام 2008 لـ2013، بينما حجم الإنفاق ارتفع منذ عام 2013 إلى الآن لـ22 مليار جنيه، لافتَا إلى أن الصندوق تم إعداده، بعد وفاة 117 مواطن عقب سقوط صخرة الدويقة.





وتابع رئيس جهاز تطوير العشوائيات، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدرًا قرارًا بالانتهاء من العشوائيات في 2019، وكانت العشوائيات في هذا الوقت تقدر بـ351 منطقة بـ200 الف وحدة، يقطنهم مليون مواطن.





ولفت إلى أن الصندوق سينتهي من الـ200 الف وحدة مع نهاية 2019، لكن للأسف العشوائيات في مصر ديناميكية وتتسع، وهذا أدى لزيادة العشوائيات بـ22 الف وحدة إضافية، مشيرًا إلى أن تكلفة العشوائيات في 2016 كانت 14 مليار جنيه، وبعد ذلك ارتفعت لـ17 مليار، ووصلت اليوم لـ31 مليار جنيه، ورغم ذلك هناك مرونة من القيادة السياسية في توفير الأموال المطلوبة للإنتهاء من العشوائيات.



