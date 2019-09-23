الصراع ينتقل من ليفربول إلى ميلانو.. صلاح يتفوق على ماني في ترتيب الأفضل بالعالم

حصل الدولى المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على المركز الرابع فى ترتيب اللاعب الأفضل فى العالم لعام 2019 متفوقاً على الدولى السنغالى ونجم الريدز أيضاً ساديو مانى والذى حقق المركز الخامس.

وحصل محمد صلاح فى التصويت على أفضل لاعب في العالم على 26 صوت بينما حصل ساديو مانى على 23 صوت ليتفوق محمد صلاح بفارق 3 أصوات عن مانى زميله فى ليفربول.

وتوج ليونيل ميسي النجم الأرجننيني لبرشلونة الإسبانى بجائزة أفضل لاعب فى العالم والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد حصوله على 46 صوت وجاء ثانياً المدافع الهولندى لفريق ليفربول فيرجيل فان دايك برصيد 38 صوت وحل فى المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والذى حصل على 36 صوت.

بينما تفوق محمد صلاح صاحب ال 26 صوت والذى حصد المركز الرابع على كل من ساديو مانى لاعب ليفربول والذى حصل على 23 صوت وحل سادساً الشاب الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي والذى حصل على 17 صوت ثم حل فى المركز السابع لاعب وسط برشلونة فرانك دى يونج ولاعب هولندا بعد أن حصد 16 صوت وحل فى المركز الثامن إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسبانى بعد أن حصل على 16 صوت وحل فى المركز التاسع لاعب يوفنتوس الإيطالى ماتياس دى ليخت بعد أن حصل على 9 أصوات بينما حل فى المركز العاشر والأخير النجم الإنجليزى هاري كين بعد أن حصل على 5 أصوات.

وكان محمد صلاح وساديو مانى قد حصدا لقب هداف بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج الموسم الماضي 2018-2019 بعد أن أحرز كل منهم 22 هدفا وحصل الفريق على المركز الثانى خلف مانشستر سيتي، بينما حصد الفريق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 وسجل محمد صلاح 5 أهداف كان من بينهم هدف فى المباراة النهائية أمام توتنهام هوتسيبير بينما سجل مانى 4 أهداف فقط طيلة البطولة، وحصد ليفربول أيضاً بطولة السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي الإنجليزي بعد الفوز فى ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل فى اللقاء بهدفين لكل فريق سجل للريدز ساديو مانى.

وفى الموسم الحالي ببطولة الدورى الإنجليزى لعب ليفربول 5 مباريات سجل كل من محمد صلاح وساديو مانى 4 أهداف.



