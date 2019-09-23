أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقدم عرضا خرافيا لضم الصفقة الكبري ونجم توتنهام يقترب من الملكي ومدرب جديد يهدد عرش زيدان

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 23 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة اقتراب الدنماركي كريستيان إريكسين نجم وسط توتنهام من الإنضمام إلى الملكي في يناير المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- إريكسين يقترب من ريال مدريد في يناير المقبل

أفادت تقارير صحفية اسبانية بأن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة مميزة لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيريكسين نجم وسط توتنهام الإنجليزي بعد فشله في حسم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن الملكي سيعيد محاولة ضم إريكسين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل بسبب حاجة الفريق لتدعيم خط الوسط.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن توتنهام بدأ يستعد للعب بدون إريكسين، حيث رصد التعاقد مع لاعب ليكون بديلاً له في حالة رحيله عن الفريق وهو جيمس ماديسون نجم وسط ليستر سيتي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرًا أن مسئولي توتنهام يخشون الفشل في إقناع إريكسين بتجديد عقده مما يعني رحيل النجم الدنماركي في نهاية الموسم الحالي لأي نادٍ مجانا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إريكسين لم يرد على مسئولي ناديه بشكل نهائي بشأن تجديد عقده بسبب انتظاره اتصالا أخيرا من إدارة الملكي على أمل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إريكسين ارتبط بالانتقال إلى الميرينجي طوال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة ولكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وقف حائلا دون إتمام الصفقة لرغبته في ضم مواطنه الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.





- عاجل.. بوتشيتينيو يعلن عن موعد تدريب ريال مدريد

كشف الأرجنتيني ماوريسيو دبوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن موعد توليه تدريب فريق ريال مدريد الإسباني.

وعلى هامش حفل جوائز the best التي يقدمها الفيفا، قال بوتشيتينيو: "تدريب ريال مدريد ؟ ربما يحدث هذا الأمر في سنة من السنوات".

ومن الجدير بالذكر انه قد تم ربط اسم بوتشيتينيو بتدريب ريال مدريد في أكثر من مناسبة، وآخرها خلال صيف الماضي الماضي، وعقب إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

يذكر انه يُقام الحفل هذا العام في إيطاليا كما أعلنت الفيفا وبالتحديد في مدينة ميلانو، وستكون هذه النسخة الرابعة من الجائزة بعد فصلها عن الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

ولا تقتصر جائزة الفيفا "الأفضل" على أفضل لاعب كرة قدم في العام وحسب، بل هناك فئاتٍ أخرى من الجائزة تُمنح للأفضل في كرة القدم سواء كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى جمهور.

وكما تعودنا في السنوات الأخيرة فإن كريستيانو رونالدو وليونويل ميسي دائماً ما يتواجدوا بالقائمة المرشحة للفوز بجائزة الأفضل، ويرافقهم هذا العام كمرشح ثالث مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك.





- سولاري: شرف لي خدمة ريال مدريد

أعرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، على سعادته البالغة، بالإنتماء للنادي الملكي.

وقال سولاري خلال تصريحات صحفية على هامش حفل توزيع جوائز الفيفا: ""أنا سعيد للغاية لأننا فزنا بالأمس".

وأكمل المدرب الذي كان يتولى منصبه قبل الفرنسي زين الدين زيدان: "إنه شرف لي دائماً أن أخدم ريال مدريد".

ومن الجدير بالذكر انه يُقام الحفل هذا العام في إيطاليا كما أعلنت الفيفا وبالتحديد في مدينة ميلانو، وستكون هذه النسخة الرابعة من الجائزة بعد فصلها عن الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

ولا تقتصر جائزة الفيفا "الأفضل" على أفضل لاعب كرة قدم في العام وحسب، بل هناك فئاتٍ أخرى من الجائزة تُمنح للأفضل في كرة القدم سواء كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى جمهور.

وكما تعودنا في السنوات الأخيرة فإن كريستيانو رونالدو وليونويل ميسي دائماً ما يتواجدوا بالقائمة المرشحة للفوز بجائزة الأفضل، ويرافقهم هذا العام كمرشح ثالث مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك.





- مدرب توتنهام يكشف عن حقيقة المفاوضات لقيادة ريال مدريد

كشف ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن حقيقة مفاوضاته مع فريق ريال مدريد الإسباني من أجل قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ويحضر بوتشيتينو حفل الاتحاد الدولي السنوي لجوائز الافضل في العام، وينافس مدرب توتنهام على جائزة أفضل مدرب خلال موسم 2019 مع الثنائي يورجن كلوب مدرب ليفربول، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وقال ‏ماوريسيو بوتشيتينو قبل بداية حفل The best عن تدريب ريال مدريد : "في سنةٍ ما".

واكتفى مدرب توتنهام بهذة الكلمات عن فريق ريال مدريد قبل بداية حفل الأفضل في العام، ورفض بوتشيتينو الحديث عن هذا الأمر أكثر من ذلك.

وأشارت تقارير إسبانية إن ريال مدريد يبحث عن مدرب جديد ليكون بديلا للفرنسي زين الدين زيدان الذي يقود الفريق حاليا، خاصة بعد الخسارة من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وتعثر فريق توتنهام هوتسبير أمام فريق ليستر سيتي بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كينج باور.





- راموس يعلق على قدوم مورينيو لقيادة ريال مدريد

أعلن قائد ريال مدريد الإسبانى ومدافع الفريق عن دعمه الكامل للمدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، بعد الأنباء التى ترددت خلال الفترة الماضية حول تفكير إدارة المرينجي بقيادة فلورنتينو بيريز برحيل زيدان.

ودخل جوزيه مورينيو المدير الفنى البرتغالى والسابق لريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي فى حسابات ريال مدريد بقوة فى حال رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد الأداء المتواضع الذى يقدمه الفريق خلال الفترة الماضية وخاصة بعد الخسارة الكبري أوروبياً أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية فى اولى مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأبدى راموس عن دعمه الكمل ودعم الفريق لزين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد عقب فوز الملكى أمس على فريق إشبيليه فى الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسبانى بهدف سجله كريم بنزيما.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة جماهير ريال مدريد فى رحيل المدير الفنى الفرنسي زين الدين زيدان لريال مدريد عن تدريب الفريق بعد الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثيه دون رد فى بداية مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وطرحت جريدة "ماركا" الإسبانية إستفتاء يضم المدربين الثلاث جوزيه مورينيو المدير الفنى السابق لمدريد والذى توج ببطولة الدوري عام 2012 وأيضاً طرح اسم مدرب يوفنتوس السابق ماسيميليانو اليجري ومدرب فريق الكاستيا راؤول جونزاليس.

وفاز جوزيه مورينيو بنتائج الإستفتاء بنتيجة 44% ثم جاء فى المركز الثانى الإيطالي اليجري بنسبة 23% ثم راؤول جونزاليس بنسبة 21%.





- جاريث بيل يُسكت ويرتدي ثوب الإجادة أمام إشبيلية

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النجم الدولي الويلزي، جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، قد كان أكثر حدة، ضد إشبيلية، في المباراة التي فاز بيها الأبض الملكي بهدف نظيف، ضمن منافسات الليجا الإسبانية، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وكان عمل النجم الويلزي رائعًا في التغطية على ريغيليون، حيث شهد ملعب رامون سانشيز بيزخوان إصدارًا محدّثًا من بيل، في مرات سابقة كان من النادر رؤية بيل وهو يؤدي مهامه الدفاعية، ولكن في مباراة الأمس كان هدفه الأساسي هو سد الطريق أمام سيرخيو ريجيليون.

بعد إلغاء بند الخوف، زيدان كان يعلم بأنه سيواجه لاعبًا يعد سلاح هجومي فعال، لذلك اضطر للحد من خطورته والذي اُختير لتأدية هذه المهمة هو الويلزي بيل.

المهمة لم تكن بسيطة لكن الويلزي قام بتأديتها على أكمل وجه، حيث كان يمكن لـ زيدان أن يختار فاسكيز وفينيسيوس على سبيل المثال للقيام بهذا الدور، لكنه راهن على بيل وفي النهاية كسب الرهان فقد استجاب الويلزي بشكل رائع.

قام ريجيليون بانطلاقات عديدة، لكن بيل كان منتبهًا وجادًّا في مهمته الدفاعية، بيل لم يمنح ريجيليون فرصة لإحداث أي خطر، كذلك ريغيليون منع أي خطورة تأتي من بيل، فقد كانت مبارزة كبيرة بينهما مع قليل من التوتر.

في الشوط الأول كان كل لاعب فيهما ملازمًا للآخر، فكانت أدوارهم الدفاعية أكثر بكثير من الأدوار الهجومية، بالكاد استطاع بيل تسديد الكرة عبر ركلة حرة، ولكن بيل استثمر فرصته ووقته في منع أي مساحة يراها ريغيليون.

في الشوط الثاني أخرج بيل قدراته الهجومية، وبدأ في الظهور كثيرًا، وأبرز انطلاقة له كانت تلك التي جاء منها هدف التقدم. بعد أداء بيل المثالي الثقة بينه وبين زيدان عادت، حيث كان من المتوقع أن لا يحصل بيل على أي فرصة، لكن الحقيقة كانت بأنه كان رهانًا جديدًا لـ زيزو.





- بتألقه اللافت أمام إشبيلية.. هازارد يقدم أوراق اعتماده لـ زيدان

ألمحت تقارير صحفية إسبانية، لأن النجم الدولي اللجيكي إيدين هازارد، جناح ريال مدريد الإسباني، كان الأفضل في عملية استرجاع الكرة متساويًا مع زميله البرازيلي كاسيميرو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد قد فشل في أن يكون حاسمًا لكنه ترك أثرًا للتفاؤل، يبدو أنه أكثر انخراطًا وأكثر ثباتًا وكان قادرًا على تسجيل هدفه الأول عدة مرات، في الشوط الأول كانت لديه أسهل الفرص لكنه لم ينجح، في الشوط الثاني قبل نهاية المباراة لقد سيطر على الكرة بشكل جيد تركته منفردًا ضد الحارس.

وقد كان لهازارد ظهورة لافت ومؤثر عندما عاد إلى الدفاع كثيرًا وغطى جهته كلما دعت الضرورة، إذا كان هو صاحب أفضل فرصة في الشوط الأول فقد شوهد بأنه أسرع و أكثر فعالية في الشوط الثاني، خبر جيد لـ مدريد زيدان.

وتفوق ريال مدريد على اشبيلية واقتنص ثلاث نقاط غالية احتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني بنفس عدد نقاط اتليتك بيلباو (11 نقطة)، وذلك من خلال هدف بهدف وحيد أحرزه النجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 65 ليصعد بالريال 5 مراكز للأمام في جدول الترتيب.





- الصفقة الكبري.. ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر سيتي مقابل 150 مليون يورو

قالت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط من أجل الحصول على خدمات واحد من نجوم مانشستر سيتي، وربما من أفضل نجوم البريميرليج في الموسم الماضي، وذلك ضمن خطة النادي الملكي لتدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين في العالم في محاولة لتكوين الجلاكيتكوس الجديد.

وقالت صحيفة مقربة من ريال مدريد، بأن رئيس نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم مان سيتي، رحيم سيترلينج، والذي قد يكفل خزائن النادي أكثر من 150 مليون يورو، ولكن ما يقدمه اللاعب مع مان سيتي في الفترة الأخيرة، يثير لعاب رئيس نادي ريال مدريد.

وكان رحيم ستيرلينج قد حقق بداية غير عادية هذا الموسم، حيث سجل اللاعب 5 أهداف في أول خمس مباريات رفقة فريقه مانشستر سيتي، وهو ما جعل البعض يتوقع بأن يكون رحيم ستيرلينج من بين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج في هذا الموسم، وهذا بالإضافة إلى كون رحيم ستيرلينج كان قد نجح في أن يسجل نحو (36) هدفاً و (21) تمريرة حاسمة خلال موسمين ماضيين مع مان سيتي، وهو ما يؤكد بأن إنضمام ستيرلينج إلى ريال مدريد سيكون بكل تأكيد إضافة قوية لصفوف فريق زين الدين زيدان.

ذكرت الصحف المدريدية، أن العقبة الوحيدة التي ستقف أمام ريال مدريد، هي ما قام به مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، حيث جدد عقد رحيم ستيرينج لمدة 3 مواسم جديد، ويحصل خلالها على نحو 15 مليون باوند سنويًا.





- زيدان يواجه تحدي قوي مع ريال مدريد

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني، من استعادة كرامته، بعد أن حقق الفوز بهدف نظيف، أمام فريق إشبيلية، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، بالجولة الخامسة لبطولة الليجا، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بعد ما حدث في باريس سان جيرمان التي خسرها الريال بثلاثة أهداف نظيفة بدت الأمور وكأن ريال مدريد سيذهب إلى جنازته في البيزخوان خصوصًا بتعطش المدرب الأندلسي جولين لوبيتيجي للإنتقام من ما حدث له الموسم الماضي.

وعلى الرغم من كل ها فإن واحدة من خصائص ريال مدريد هي مقاومته لفقدان الكرامة وهي لا تظهر دائمًا على الفريق لكن الليلة الماضية ، نعم ، ظهرت في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وعمل الفريق ولم يسمح بالتعثر في البيزخوان في مباراة اعتمدت قبل كل شيء على عدم ترك اثار جانبيه لهزيمة الفريق في حديقة الأمراء ، وعندما جائت الفرصه انهى بنزيما الكره في شباك الخصم من عرضيه جائت عن طريق كارفاخال.

ويبقى السؤال .. هل لعب ريال مدريد بشكل جيد ؟ إشبيلية وصلت بالكره اكثر من مره لمرمى ريال مدريد ولكن هذه المره لم يكن كورتوا في تلك الحاله الي تربطه بدي خيا، في أسوأ مستوياته، ولم يتلقى الفريق أي هدف.

وريال مدريد من ناحية اخرى بالحماس الذي احيانًا يسبب عدم فهم طريقة اللعب تصدر جدول الليجا كما لو كان يلعب بشكل جيد منذ بداية الموسم.





- كيف أعاد راموس "الجودة والحيوية" لدفاع ريال مدريد ؟

قدم النجم الدولي الإسباني سيرخيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني، مستوى رائع أمام إشبيلية، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وفاز بها الريال بهدف نظيف.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن سيرجيو راموس يبدأ الجزء الثاني من فلمه الوثاقي من ملعب البيزخوان، بدايته بطريقة كبيرة ورائعة، لقد فاز مدريد بعد بوادر أزمة تجاوز محطة مهمة منها مع قائده راموس.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه لم يكن من قبيل المصادفة ان تكون هزيمة ريال مدريد في باريس تزامناً مع غياب سيرجيو راموس، الذي عاد في البيزخوان ليقف مع الفريق بكل حزم، تحسن معه فاران وخط الدفاع، قد يرتكب بعض الأخطاء أحياناً لكنه الكابيتانو وهذا حقيقي.

وليس من قبيل الصدفة أيضاً أن يخسر ريال مدريد أخر خمسة مباريات غاب عنها راموس في دوري الأبطال، راموس يفرض شخصيته على الفريق، لقد كان ضخماً وقدم أمسية كبيرة.

البيزخوان لا يغفر لـ سيرجيو راموس، وفي نفس الوقت لا يتمنى ان يكون خصماً عند مواجهته لأنهم يعرفونه جيداً، راموس لو كانت لديك قناعتك الخاصة به، حتى لو كنت تراه يرتكب بعض الأخطاء، لكن لـ شيء ما ترى رقم 4 يخفق على علمٍ بالمدرج السفلي في البرنابيو جنباً الى جنب مع رقم 7.



