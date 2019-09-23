بعد كشفه عن محاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة.. أديب يوجه رسالة لـ محمد علي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل بسيط، واختار أن يقضي إجازاته في استراحة المعمورة، على الرغم من أنها أصبحت مأهولة بالسكان.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الأمن عندما ضبطوا على فردين كانوا يراقبون استراحة المعمورة لتنفيذ عملية اغتيال الرئيس السيسي، سردوا كافة المعلومات، وكشفوا أن هناك فرد بداخل الاستراحة يخبرهم بالتحركات داخل الاستراحة، معقبا: "إنت كنت شغال في أنهي مشروع يا محمد يا علي.. وجايز يكون مش هو".





وأضاف "أديب"، "إحنا لو مش هنثق في بعض، هنضيع كلنا، ومش بعمل كده عشان السيسي أنا بعمل ده عشان المواطن يطمن"، مؤكدا أنه ليس مستعدا أن يضحك على المواطن، متابعا: "ورينا الاستراحة العرمرم فين، وفين الخمسين مليون الفكة، أنا بحاول بقدر الإمكان تعرفوا الحقيقة، والإدارة عايزة تعرف الناس كل حاجة".



