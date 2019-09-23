"سماد مصر" تحتل المركز الأول في الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم









مؤشرات البورصة المصرية





هبط مؤشر "إيجى إكس 30" هبوطاً عنيفاً جداً بنسبة تراجع 1.47% ليصل إلى مستوى13753.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 499.9 نقطة، وتوالت التراجعات لتلحق بمؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى .1344.6 نقطة.









تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول على الأسهم 336.4 مليون ورقة مالية بقيمة1.2 مليار ، عبر تنفيذ 31.9ألف عملية لعدد 178 شركة، وارتفعت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 126 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.





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رأي خبير أسواق المال





وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن البورصة قد تأثرت اليوم بافلاس مجموعة توماس كوك وهي ازمة مالية عميقة

وأوضحت الخبيرة من خلال تصريح خاص ل"فجر " أن مبيعات الاجانب قد تسببت في تراجع المؤشرات في جلسة اليوم ، اما لجني الارباح خلال الجلسة اوبسبب افلاس توماس كوك ‘ استمرار المبيعات من قبل المؤسسات المحلية ام الاجانب فقد مالوا لجني الارباح.



