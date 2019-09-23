راموس يحقق رقم قياسي غير مسبوق
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:44 م
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عمر عبدالعزيز
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تمكن النجم الدولي الإسباني سيرخيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني، من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق، عبر تاريخ جوائز الفيفا للاعبين الأفضل.
وأصبح القائد والأُسطورة سيرخيو راموس، هو أول مدافع وأول لاعب إسباني يتواجد في تشكيلة العام لعشر مواسم مختلفة، بجوائز الفيفا.
وفي سياق متصل، قدم سيرخيو راموس، مستوى رائع أمام إشبيلية، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وفاز بها الريال بهدف نظيف.
وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن سيرجيو راموس يبدأ الجزء الثاني من فلمه الوثاقي من ملعب البيزخوان، بدايته بطريقة كبيرة ورائعة، لقد فاز مدريد بعد بوادر أزمة تجاوز محطة مهمة منها مع قائده راموس.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه لم يكن من قبيل المصادفة ان تكون هزيمة ريال مدريد في باريس تزامناً مع غياب سيرجيو راموس، الذي عاد في البيزخوان ليقف مع الفريق بكل حزم، تحسن معه فاران وخط الدفاع، قد يرتكب بعض الأخطاء أحياناً لكنه الكابيتانو وهذا حقيقي.
وليس من قبيل الصدفة أيضاً أن يخسر ريال مدريد أخر خمسة مباريات غاب عنها راموس في دوري الأبطال، راموس يفرض شخصيته على الفريق، لقد كان ضخماً وقدم أمسية كبيرة.
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