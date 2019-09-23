بحث القضايا المشتركة.. تفاصيل لقاء "السيسي" ورئيسة وزراء النرويج

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع إرنا سولبرج رئيسة وزراء النرويج، وذلك علي هامش مشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، في للدورة الـ74، بالولايات المتحدة الأمريكية بمدنية نيويورك.





قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيسة وزراء النرويج حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، موضحة أهمية الدور المصري في استقرار المنطقة العربية، كما أعربت سولبرج عن رغبة بلادها في تكثيف التعاون المشترك بين البلدين في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين.





الملفات المشتركة

تناول اللقاء المباحثات بشأن اخر المستجدات في القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات التعاون المشترك بين الجانبين، وأكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن اللقاء بحث سبل تنمية العلاقان بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحديدا مجالات التبادل التجاري والسياحة والطاقة ومصائد الأسماك والخدمات اللوجستية في محور قناة السويس والشحن البحري.





أضاف راضي، أن اللقاء تناول أيضا سبل الاستفادة من الخبرات النرويجية فى مجال الطاقة البترولية، في ظل الاكتشافات حقول الغاز والبترول الواعدة في مصر، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين النرويج ومصر في القارة الأفريقية في ضوء الدافع المشترك بين الجانبين لدعم التنمية في القارة السمراء.





التعاون الثنائي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تقديره للعلاقات الجيدة التي تجمع بين مصر والنرويج، ماحققته هذه العلاقات من تطورات خلال الفترة الحالية، مشددا علي تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع النرويج في كافة المجالات، بالإضافة إلي تكثيف التنسيق والتعاون حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.





قد أوضحت إرنا سولبرج رئيسة وزراء النرويج، أن بلادها حريصة علي تدعيم التعاون مع مصر لحماية السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، كما أعربت سولبرج عن تقديرها للجهود مصر في الوصول إلى حلول سياسية لكل أزمات والصراعات التي يعيشها المحيط الأقليمي وهو ما يساهم في عودة استقرار منطقة الشرق الأوسط.





التبادل التجاري

وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والنرويج، خلال 2008 إلي 4,666مليون، مايعادل 119 مليون دولار امريكي طبقا لتقديرات الهيئة العامة لاستعلامات، قد بلغت الصادرات النرويجية حوالي 85 مليون دولار وهي في الأسماك والأجهزة ومعدات الاتصالات والالياف الضوئية، بينما تصل الواردات المصرية حوالي 34 مليون دولار وهي الخضروات والمنسوجات القطنيو والفاكهة والأسمدة.





ووقعت مصر علي اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الاسكندنافية (النرويج، ايسلندا، سويسرا) في يناير 2007، كما غادر سفنية"BBC Delaware" بها 9 آلاف طن كوارتز من ميناء سفاجا، في يوليو 2018، متجهة إلى النرويج.





العلاقات بين البلدين

تعتبر العلاقات السياسية المصرية النرويجية متميزة، تهتم النرويج بملف قضية الشرق الأوسط، في إطار رئاسة النرويج للجنة المساعدات الدولية المؤقتة للفلسطينيينAHLC، وتعمل النرويج على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من خلال برامج المساعدات المختلفة، كما تقدم النرويج مساعدات تنموية لجنوب السودان ودارفور والصومال والعراق وأفغانستان.





نظمت مصر والنرويج، الملتقى الثاني للتعاون الثقافي برئاسة وزيري ثقافة البلدين في مدينة رورس النرويجية خلال الفترة من 3-7 مارس 2009، وتناول المؤتمر متابعة نتائج الملتقى الأول بمدينة الاقصر في اكتوبر 2007، وتوصل المنتدى إلى عدة نتائج وهي دفع الموروث الثقافي، تقديم الأنشطة الفنية والثقافية الموجهة للأطفال والشباب، وتوفير الترجمة الأدبية.





زيارات المتبادلة

استقبلت مصر زيارة إين إريكسن سوريد وزيرة خارجية النرويج، في مارس الماضي، بحثت الزيارة تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك منها القضية الفلسطينية، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات المتبادلة في صناعة السفن والتدريب المهني والتأمين والشحن البحري والبنية التحتية، كما توصل الجانبان إلى ضرورة زيادة الاستثمارات النرويجية في السوق المصرية، وكذا الارتقاء بمستوى التبادل التجاري.



